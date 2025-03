Zmaga proti Črnogorcem bi naredila nov korak proti EP

Ob misli na torkovo tekmo se je ozrl na uspešno gostovanje v Podgorici. "Tekma se je dobro odprla za nas: bila je njihova priložnost, a smo mi 10 sekund kasneje dosegli gol, potem so si domačini zabili še avtogol. Rezultatsko smo zmagali zanesljivo, a se lahko v Ljubljani kaj zakomplicira, zato moramo biti pravi. Pri vodstvu v Podgorici s 5:0 smo mogoče malce popustili. Igralci niso roboti, tekma se je odvila v pravo smer. Ko so domačini zadeli za 1:5, smo takoj povišali na 1:6. Celo tekmo smo imeli pod kontrolo," je še poudaril selektor, ki svoje igralce opozarja na torkov obračun.

V petek se je reprezentanca vrnila v Slovenijo, sobota je bila namenjena regeneraciji, v nedeljo je izbrana vrsta nadaljevala z delom. "Do sedaj je bila v prvem planu regeneracija, zdaj pa osredotočenost na torkovo tekmo, da vnovič vzpostavimo psihološko in fizično moč, da bomo do torka na pravi ravni, na najvišjem možnem nivoju. Tako smo zastavili treninge, nedeljski je bil močnejši," je pred tekmo v Tivoliju za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomi Horvat .

"Opozarjam, a tudi vidim, da so naši reprezentanti tako močni in pravi v glavah. To je bilo vidno tudi na prvi tekmi v Podgorici, saj so bili vsi na najvišjem možnem nivoju. Verjamem, da bo tako tudi v torek. Ko igramo v naši dvorani v Ljubljani v Hali Tivoli, kjer bo z nami tudi naša publika," selektor Horvat računa tudi pomoč s tribun v Hali Tivoli.

V torek ne bo mogel pomagati Žiga Čeh, ki je poškodovan, ekipi se je pridružil Lovro Trdin. "V četrtek smo igrali pametno, nismo šli v duele, kjer so Črnogorci zelo močni. V torek moramo veliko teči, Hala Tivoli nam bo še bolj ustrezala, saj je hitrejša kot pa tista v Podgorici, tam žoga ni potovala hitro," je v izjavi za uradno spletno stran krovne zveze zaključil selektor Tomi Horvat.

Na evropsko prvenstvo, ki bo leta 2026 v Latviji in Litvi, bodo napredovali zmagovalci vseh 10 kvalifikacijskih skupin, najboljših osem drugouvrščenih zasedb čakajo dodatne kvalifikacije. Slovenija je doslej igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja, v letih 2014 in 2018 je igrala v četrtfinalu.