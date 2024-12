Zmaga proti Madžarom odškrinja vrata EP

Slovenci so pred dnevi na Norveškem prišli do prve zmage, z goloma sta jo potrdila kapetan Igor Osredkar in Matej Fideršek (2:1).

Slovenci so z njo doslej odigrali 17 medsebojnih tekem, šest jih je dobila Slovenija, štiri so se končale z remijem, sedem tekem je pripadlo Madžarom. Nazadnje sta se ekipi pomerili leta 2018, takrat je s 5:3 slavila Madžarska. "Zagotovo je to ena od odločilnih tekem v skupini. Igramo doma, zato bomo naredili vse, da tekmo dobimo. Imamo kakovost, izkušnje, vemo pa, da tudi oni prihajajo z visokimi pričakovanji. Tekma bo zanimiva, ampak vseeno pričakujem, da bomo na domačem terenu vknjižili tri točke," je pred treningom v Tivoliju za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat .

Dodal je, da so vsi fantje pripravljeni in da bodo v sredo na najvišji možni ravni. Madžare so že preučili. "Madžari so s španskim selektorjem Sergiom Mullorjem Cabrero dobili obrise španske igre v napadu in obrambi. S fanti smo to analizirali. Imajo kakovost, ampak tudi ta ekipa Slovenije je na visoki ravni in pričakujem, da bomo to v sredo pokazali," je še povedal Horvat.

Kapetan Igor Osredkar je poudaril, da je bil dober začetek kvalifikacij z zmago na Norveškem zelo pomemben za mir in samozavest, posebej zaradi tega, ker so se soočili s "skandinavsko" igro z dolgimi žogami oziroma, kot jo je poimenoval, "z nekakšnim anti-futsalom". S svojo igro so za zdaj zadovoljni. "Je bistveno bolje kot na začetku ob zboru septembra oziroma oktobra. Zdaj so fantje v tekmovalnem ritmu in na Norveškem so bili deli igre zelo dobri, izid mogoče tega ne pokaže, ampak glede na potek tekme lahko vidimo, da smo imeli ogromno priložnosti, le naša realizacija mogoče ni bila na pravi ravni. Smo pa lahko zadovoljni z igro. Tri točke so tri točke, to je bil glavni cilj pred potjo na Norveško," je dejal Osredkar.