Zmaga rokometa! In nič drugega.

Rokometaši ljubljanskega Slovana so z drugo zmago v polfinalu državnega prvenstva – Trimo Trebnje so na Dolenjskem premagali z 31:30 – že uvrščeni v finale, kjer še čakajo na tekmeca. Bodisi Slovenj Gradec bodisi Celje Pivovarno Laško. A sinoči ni zmagal le Slovan, zmagal je rokomet. In danes, jutro po obračunu, nihče ne govori o sodnikih. O dvojcu Bojan Lah – David Sok, o dveh nekdanjih rokometaših Velike nedelje ... pa bi moral.

Bojan Lah in David Sok veljata za enega najboljših sodniških parov na svetu, kar sta sinoči potrdila tudi na vročem derbiju Trima in Slovana. FOTO: Profimedia

Njuna suverenost pri sprejemanju odločitev, odločnost, ko je bila ta potrebna, predvsem pa avtoriteta, ki ustrahuje tudi selektorja Uroša Zormana in Branka Tamšeta, je bila ključ do tega, da se lahko danes znova pogovarjamo o rokometu. In ne o tem, kdo se bo na katero od odločitev delivcev pravice pritožil. Obenem pa je bila tekma, ki bi jo lahko Ljubljančani, tudi ob izdatni prednosti, ki so si jo med dvobojem že priigrali, bolj mirno pripeljali h koncu.

A včeraj je zgodovina, danes nov dan, nova zgodba, predvsem pa zgled, da je slovenski rokomet vreden vlaganja, podpore, če bomo med sezono priča prizorom s tekme v Trebnjem. Pričakovana napetost, ki jo je zakuhal Uroš Zorman in posledično plakat z napisom: "Ponosni, da smo iz vasi." Dan pred tem video na družbenih omrežjih, podložen s skladbo, ki vsebuje napev: "Iz mesta na vas." V Trebnjem so na nespoštovanje odgovorili z nespoštovanjem.

Spoštovati in biti spoštovan

Finale pred finalom. Tako so mnogi pred začetkom polfinalnega dvoboja označili obračun Ljubljančanov in Trebanjcev. Bil je. Če ne bomo v finalu videli še več. Ampak, ko se dan po tekmi ne govori o sodnikih, ki sta bila neopazna, je jasno, da je največji zmagovalec rokomet. Za spoštovanje je dvojec Lah – Sok garal, se odrekal, delal napake, se prebijal v ospredje v evropskem in svetovnem rokometu. Kljub številnim preprekam na poti do tja. Občutek, ki mora biti zgled vsem. Klubskim funkcionarjem, igralcem na terenu, delegatom. Aroganca pač rodi aroganco, poniževanje – poniževanje na potenco, slaba odločitev sodnika pa je praviloma sprožilec za negodovanje. Igralcev, stroke, predstavnikov ekip.

Neregularno državno prvenstvo?

V soboto, na dan finala pred finalom, je na elektronske naslove rokometnih medijev priletelo tudi sporočilo za javnost RD LL Grosist Slovana z naslovom Odziv na gonjo proti RD LL Grosist Slovan. Pravzaprav sporočilo težko razumem, nastalo je kot posledica trebanjskega pritiska na domnevno nepravilnost sodniškega para na prvem polfinalnem dvoboju. Razkriva pa veliko več. Zelo jasno tudi, da je letošnje državno prvenstvo neregularno. In če to sporočajo iz vrst državnih prvakov, finalistov letošnje sezone, potem je to kar resno opozorilo vsem, ki delajo v slovenskem rokometnem prostoru.

Matic Suholežnik je moral sinoči zaradi rdečega kartona predčasno pod prho. FOTO: Luka Kotnik

"Dotakniti se moramo tudi večkrat omenjene tekme v Ribnici. Tam sta sodnika želela svoje delo opraviti korektno. Tekme nista zaključila, kot se je to zgodilo v Škofji Loki, pa tudi v sredo v Ljubljani, temveč sta si situacijo ogledala na tablici, ki jo je – kot vedno – zagotovil domači klub. Če videoposnetek v Ribnici ni deloval tako, kot bi moral, za to najbrž ni odgovoren Slovan. Ali pač, po mnenju nekaterih? Pri ustvarjanju gonje proti našemu klubu se seveda 'nehote' pozablja na druge podobne primere. Takoj se spomnimo gostovanja nekega drugega kluba prav tako v Škofji Loki, pa ene tekme v Novem mestu in vsaj ene v Slovenj Gradcu. Bolj konkretni ne bomo, ker nikoli ne želimo izvajati dodatnega pritiska na slovenske sodniške pare. Zanimiva pa bi bila primerjava, kolikokrat se je na njih vršil pritisk s strani vodstva RD Slovana in kolikokrat s strani vodstva naših konkurentov. Še enkrat poudarjamo, da sodniki nimajo lahkega dela. Verjamemo, da bodo v nadaljevanju sezone sodili čim bolj pravično in ne bodo podlegli močnemu pritisku s strani posameznih klubov," se glasi del sporočila za javnost.