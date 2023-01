Uspeh proti Nemkam je Krimovkam močno dvignil samozavest

Pred njimi so romunska Bukarešta s 17 točkami, norveški Kristiansand s 15, danski Odense s 14, Bietigheim z desetimi in madžarski Ferencvaros z devetimi točkami. Prav Madžarke so naslednji izziv za Krim Mercator. Ferencvaros, za katerega igra tudi nekdanja Krimovka Andrea Lekić, je bil pred meseci premočan nasprotnik, a so Ljubljančanke vmes močno dvignile formo in so sedaj v lovu na tretjo zaporedno evropsko zmago. "Leto 2022 smo končale z zmago in z zmago smo začele tudi leto 2023. Verjamem, da bomo tako tudi nadaljevale," pred madžarskim izzivom pravi Rusinja Darja Dmitrijeva, ki je na zadnjih dveh tekmah spet v formi, ki jo je kazala na začetku sezone. "Nedeljska tekma in zmaga proti Nemkam nam ogromno pomenita, ker smo potrebovale dve točki. V naši ekipi zdaj čutim zmagovalni duh in verjamem, da bomo v tem ritmu nadaljevale. Na obračun s FTC smo se pripravljale en teden, z njim smo v tej sezoni že igrale. Naše napake bomo morale popraviti, potem pa bomo videle, kam nas bo to pripeljalo," pred zahtevnim gostovanjem proti Ferencvarosu dodaja 27-letna ruska rokometašica.