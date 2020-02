Zmaga v Melbournu dvignila Đokovića na vrh lestvice ATP

Dominic Thiem, ki je srbskega tekmeca Novaka Đokovića v finalu močno namučil v petih nizih, je zdaj tik za legendarnim Rogerjem Federerjem. Švicarja je v polfinalu Melbourna gladko premagal poznejši zmagovalec Đoković. Nemec Alexander Zverevkljub prvi uvrstitvi v polfinale na turnirjih velike četverice ostaja na sedmem mestu.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP ostaja Aljaž Bedene, ki je napredoval za štiri mesta in je po novem 51. igralec sveta. Blaž Rolaje ostal na 145. mestu, Blaž Kavčičpa je skočil za 27 mest in je zdaj 281. To so edini trije Slovenci med prvimi 500 teniškimi igralci sveta.

Lestvica ATP (3. februar 2020):

1. (2) Novak Đoković (Srb) 9720 točk

2. (1) Rafael Nadal (Špa) 9395

3. (3) Roger Federer (Švi) 7130

4. (5) Dominic Thiem (Avt) 7045

5. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5960

6. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 4745

7. (7) Alexander Zverev (Nem) 3885

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 2905

9.(10) Gaël Monfils (Fra) 2555

10.(11) Fabio Fognini (Ita) 2400

...

51. ( 55) Aljaž Bedene (Slo) 985

145. (145) Blaž Rola (Slo) 369

281. (309) Blaž Kavčič (Slo) 144

...