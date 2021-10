Zmaga velenjskega Gorenja in trebanjskega Trima

Velenjčani so proti mladi mariborski ekipi večino svojega dela opravili že v prvem delu, ko so si priigrali visoko prednost. Državni prvaki pod vodstvom Zorana Jovičića so imeli tako v nadaljevanju nekoliko lažje delo na poti do pričakovanih dveh točk oziroma tretje zmage v sezoni. Izbranci Luke Žvižeja pa so vpisali četrti poraz.

Uvod tekme je bil izenačen, toda takoj je pri domačih nase opozoril Matic Verdinek, ki je naprej trikrat zapovrstjo zadel, potem pa nadaljeval rešetanje mreže tekmeca – do 17. minute je imel na svojem računu že osem golov, Velenjčani pa že takrat prednost 14:8, ki so jo nato še oplemenitili in povedli tudi za deset golov, prvič v 25. minuti.