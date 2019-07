Zmaga za Geigerja, Prevc in Jelar takoj za stopničkami

Gregor Schlierenzauerje skočil 105 in 98,5 metra in mu je za zmago zmanjkalo pol točke, tretji je bil še en Nemec Richard Freitags 103,5 in 97,5 metra dolgima skokoma. Žiga Jelar(103,5/96,5 m) je bil po prvi seriji sedmi in je napredoval za dve mesti, še bolj pa je svojo uvrstitev popravil Peter Prevc. Imel je 14. izhodišče prve serije s 100,5 metra, v drugi seriji pa je bil s skokom 101,5 metra najboljši in je prišel tik pod stopničke.

V finalu sta bila le dva Slovenca, Rok Justinje z 31. mestom drugi nastop zgrešil za dve desetinki točke. Skupno je po dveh tekmah poletne velike nagrade prvi Geiger s 140 točkami, drugi je Timi Zajc, zmagovalec prve tekme v Wisli, ki v soboto ni nastopil (100 točk), tretji pa Schlierenzauer s 86. Prevc je peti (76), Jelar pa 12. (45).

Tekmovanje se bo nadaljevalo v francoskem Courchevelu 10. avgusta. V soboto popoldne so v Hinterzartnu izvedli še tekmo mešanih ekip. Nika Križnar, Urša Bogataj, Peter Prevc in Jelar so zasedli tretje mesto. Zmagali so Nemci, drugi so bili Japonci.