Zmaga za gostitelje Švede, Španci začeli z zmago proti Črni gori

V skupini C je obračun med Švedi in Brazilci v Göteborgu pripadel prvim. Zanesljivo so slavili s 26:18, največ golov, šest, pa je za gostitelje dosegel Jim Gottfridsson. Pri Brazilcih ni bilo izstopajočih rokometašev. Drugi dvoboj so s 33:25 proti Urugvaju dobili Zelenortski otoki. Prvič v zgodovini moških mundialov sta obračun sodili ženski, in sicer Nemki Maike Merz in Tanja Kuttler.

V skupini D je po prvih obračunih v najboljšem položaju Madžarska, ki je s 35:27 premagala Južno Korejo. Najboljši strelec je bil Mate Lekai s sedmimi goli. Madžarska je bila sicer v pripravljalnem obdobju dvakrat tekmec Slovenije. Prvo tekmo je dobila, na drugi pa so bili boljši varovanci Uroša Zormana.