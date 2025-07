Zmaga za Valentina Rossija, Kastelic do 5. mesta

"Zagotovo je danes za nama najboljša dirka te sezone in največji uspeh, odkar dirkam z avtomobili. Če upoštevam nivo konkurence in rang tekmovanja, je to rezultat, s katerim smo lahko izjemno zadovoljni. S sodirkačem Eliasom Niskanenom sva opravila odlično delo, vse pohvale pa gredo mehanikom in ekipi Mapetrol Lema Racing, kjer so svoje delo opravili z odliko. Uspel mi je dober štart in že na začetku sem prehitel dva dirkača pred seboj. A razmere so bile zares peklenske s temperaturo zraka blizu 40 stopinj, kar pomeni, da je bilo v dirkalnem avtu (brez klime seveda) tudi več kot 60 stopinj. Kasneje sem doživel nekaj napadov dirkačev za menoj, a sem vse odbil in uspel ohraniti svoje mesto. Tik pred menjavami voznikov je zaradi nesreče na stezo zapeljal varnostni avto in del mojega dela je šel po zlu, saj sem izgubil vso prednost, ki sem si jo privozil pred zasledovalci. A tako pač je v dirkaškem športu. Menim, da nam je danes le malo zmanjkalo za zmagovalne stopničke, ki so nekajkrat bile celo na dosegu roke," je v cilju povedal navdušen, a tudi izmučen Mark.