Zmagala Al-Rajhi in Sanders, Mulec v najboljši petnajsterici

Slovenski motorist Toni Mulec je zadnjo, 12. etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji sklenil na visokem 12. mestu in to zahtevno večetapno preizkušnjo prvič v končnem seštevku končal v najboljši petnajsterici in sicer na 13. mestu, kar je za mesto bolje kakor lani. V razredu rally2 pa je dosegel končno četrto mesto. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil 42. v zadnji etapi, skupno pa je zaradi veliki časovnih pribitkov dosegel 88., v razredu original pa 15. mesto.