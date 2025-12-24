Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar z veseljem pogleduje po dosedanjih športnih uspehih, a se redko ukvarja s statistiko, še bolj redko z rekordi, ki jih niza. Nekaj kar je dal vedeti navzočim na uvodni novinarski konferenci v Benidormu. Na vprašanje novinarja: "Prvič zmaga na dirki Pariz – Roubaix, ali petič na Dirki po Franciji," je izstrelil: "Prvič Roubaix!" In na podvprašanje, da bi lahko s peto zmago na Touru izenačil rekord največjih vseh časov, je odvrnil: "Nepomembno." Bolj, kot dosežki ga zanimajo izzivi, išče jih iz sezone v sezono, čeprav jih zmanjkuje. A vsako leto najde nekaj tistega, kar ga polni z energijo med pripravami, a tudi v obdobju, namenjenemu počitku.

Tadej Pogačar FOTO: AP

In ne gre vselej za dirke, za rekordno odpeljane odseke določenih tras, za najhitrejši vzpon na katerega izmed zloglasnih prelazov. Pogosto gre za nekaj več, za pomoč ljudem. Mnogi so pomislili, da bo projekt dobrodelnega zbiranja sredstev za žrtve poplav nekaj, kar se bo zgodilo in potem dolgo ne bo ničesar več. Pa je bilo ravno obratno, a Pogačar o teh stvareh redko spregovori. Delovanje fundacije, ki nosi njegovo ime je prepustil staršema, ki sta sestavila predano ekipo in skupaj se po najboljši močeh trudijo narediti tisto, kar ogreje srce tudi športniku s Klanca. "35 štipendij študentom, vsak s svojo zgodbo. Ganljivo. Res se te dotakne," je zadnji uspeh na kratko opisal svetovni prvak s cestne dirke v Kigaliju.

Štipendije za študente, ki so preboleli raka in nadaljevali študij

"V Fundaciji Tadeja Pogačarja smo v šolskem letu 2025/26 podelili 35 štipendij mladostnikom, ki so v preteklosti premagali raka ali so še v procesu zdravljenja. Vsaka izmed njihovih zgodb je zgodba o pogumu, vztrajnosti in veri v življenje. Mladi prejemniki so s svojim pozitivnim razmišljanjem, odločnostjo in energijo navdihnili ekipo fundacije ter pokazali, da bolezen ne določa prihodnosti. Skoraj polovica štipendistov se izobražuje za poklice povezane z zdravjem, vzgojo in izobraževanjem, nekateri pa načrtujejo kariero v medicinskih raziskavah. Mnogi imajo željo pomagati drugim, ki se bodo morda nekoč znašli v podobnem boju," so zapisali na spletni strani fundacije, kjer jim izzivov za prihodnje ne manjka.