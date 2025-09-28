Zmago odnesel Madžar, najhitrejši Slovenec Turk

Na Goriškem se je zaključil MAHLE 13. Rally Nova Gorica, ki je na primorske ceste znova pripeljal več kot 100 posadk. Po dveh dnevih dirke in 13 hitrostnih preizkušnjah je naposled slavila madžarska posadka - Norbert Herczig in Ramon Ferencz. Med Slovenci sta bila medtem najboljša Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta v skupnem seštevku zasedla drugo mesto, v državnem prvenstvu pa sta stopila na najvišjo stopničko. Tretje mesto v generalni razvrstitvi je medtem pripadlo nemškemu princu Albertu von Thurn und Taxisu ter njegovi sovoznici Jari Hain.

Dva dirkaška dneva in 13 hitrostnih preizkušenj, na njih pa je svoje moči merilo več kot 100 posadk iz 11 različnih držav. Čeprav je trasa dirke po dolžini in brzincih ostala podobna kot pretekla leta, pa je tudi tokrat pokazala, zakaj je v letošnjem letu prejela koeficient 2, kar pomeni, da so se točke v skupni razvrstitvi in vseh razredih državnega prvenstva podvojile. Že v začetku prvega dne so se namreč zgodili prvi odstopi in nesreče, med katerimi je najbolj presenetila nesreča ene vodilne slovenske posadke Ivana Hrženjaka in Roka Gomizelja. Zaradi izleta s ceste sta tako lov na zmago zaključila že na drugi hitrostni preizkušnji. A na srečo je bila pri vseh nesrečah poškodovana le pločevina, posadke pa so odnesle celo kožo.

Zmaga na Madžarsko

Napet boj je medtem vse do zadnje etape potekal v samem vrhu. Že po prvem dnevu je med vsemi posadkami povedel madžarski dirkač Norbert Herczig s sovoznikom Ramonom Ferenczem, ki se je na vodilnem mestu obdržal vse do zaključka, čeprav sta mu na več hitrostnih preizkušnjah tesno za ovratnik dihali kar dve slovenski posadki - Rok Turk in Blanka Kacin ter Mark Škulj in Pia Šumer.

Generalna razvrstitev na Rally-ju Nova Gorica FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Naposled so za razplet poskrbele tako izkušnje kot tudi sreča. Škulju je namreč na 10. hitrostni preizkušnji v Renčah počila pnevmatika, zaradi česar je zaostal za več kot dve minuti in v generalni razvrstitvi naposled pristal na petem mestu, Turk in Kacinova pa sta bila druga. Tretje mesto je medtem pripadlo nemškemu princu Albertu von Thurn und Taxisu (sovoznica Jara Hain), ki je na novogoriškem reliju nastopil že večkrat, a tokrat prvič stal na stopničkah. "Čeprav letos med prijavljenimi posadkami ni bilo nobenega izrazitega imena, kot je bil lani Mads Ostberg, bilo pa je veliko voznikov, ki smo skozi dirko nato tudi pokazali, da smo si po časih zelo podobni. Bilo je veliko bolj konkurenčno kot lansko leto," je po uspešnem drugem mestu na MAHLE 13. Rallyju Nova Gorica povedal Turk ter dodal, da se je že pred dirko vedelo, da mu bo "najtežji oreh" predstavljal prav Herczig. A ob tem je poudaril, da so močno konkurenco predstavljali tudi ostali ter med Slovenci poleg Škulja izpostavil še Marka Grossija, ki je moral na zadnji hitrostni preizkušnji zaradi tehnične okvare odstopiti, med tujci pa Von Thurn und Taxisa in še enega madžarskega dirkača, ki je v Novi Gorici slavil pred dvema letoma, Martina Laszla.

Napeta bitka tudi med Slovenci

V slovenskem državnem prvenstvu sta tako slavila Turk in Kacinova, Škulj in Šumerjeva pa sta kljub zaostanku uspela osvojiti drugo mesto v državnem prvenstvu. Po odstopu Grossija pa je bil zaključen tudi boj za tretje mesto, ki je pripadlo Alešu Zrinskemu in Metodu Kurentu. Zrinski je tako uspel ponoviti svoj lanskoletni rezultat na novogoriškem reliju. Oba s sovoznikom pa sta slavila tudi v kategoriji masters.

Pia Šumer, Mark kulj, Blanka Kacin, Rok Turk, Metod Kurent, Aleš Zrinski (od leve proti desni) FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Podobno napet boj je potekal tudi v diviziji 2. Po kazenskem pribitku Vasji Miklavčiču in Martinu Černigoju je posadka AMD Gorica s petim mestom ostala brez zmagovalnih stopničk. Najhitrejša v tej diviziji sta bila Martin Čendak in Jakob Markežič, sledila pa sta jima Jernej Fakin in Žiga Abram. Tretje mesto sta osvojila Jan Medved in Izidor Šavelj, ki sta se po nastopu z dirkalnikom razreda Rally2 na Rallyju Vipavska dolina odločila, da v Novi Gorici nastopita v diviziji 2. Kot nam je Medved povedal pred dirko, sta se nanjo podala neobremenjeno, saj rezultati niso bili pomembni.

V diviziji 1 so najvišje stopničke pripadle Luki Brusu in Eneju Bobiču, druga sta bila Mitja Velkavrh in Nina Velkavrh Gorenc, tretja pa Rene Černigoj in Aljaž Černigoj. V diviziji 1A, ki je letos novost na relijih, pa sta bila medtem najhitrejša Matjaž Vogrič in Tjaša Vogrič, drugo mesto sta zasedla Jan Mrevlje in Manuel Šavli, tretje pa Aljaž Rovan in Hana Vihtelič.

Slavko Komel in Tai Komel FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand