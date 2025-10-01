Zmagoslavna vrnitev Vodiška

Na startu so zbrani vsi najboljši, med njimi aktualni svetovni prvak ter bronasti iz Marseilla, Singapurec Maximilian Maeder , četrti z olimpijade ter aktualni svetovni podprvak in evropski prvak, domačin Riccardo Pianosi , pa tudi Jannis Maus, Axel Mazella, Bruno Lobo in Connor Bainbridge - od najboljše olimpijske deseterice torej kar sedem jadralcev.

Svetovno prvenstvo predstavlja prvi večji mejnik na poti do iger v Los Angelesu, zato je močna konkurenca pričakovana. Manjka le olimpijski prvak, Avstrijec Valentin Bonuts, ki je poškodovan. Toni Vodišek je po prvem dnevu skromno komentiral: "Za rezultate smo rekli, da na tej, prvi tekmi, niso pomembni, a tudi niso bili slabi. Z mano je najboljša ekipa in gremo se čim več naučit za Los Angeles."

Marina Vodišek je prijadrala dve 19. mesti, eno 18., ter DNC, skupno je na 21. mestu.

Prvenstvo se zaključuje z regato za najboljše v nedeljo.