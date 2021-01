Zmagovalec Lige prvakov Zarabec: Težave so nas naredile močnejše!

Ko je Miha Zarabec na športni poti zamenjal domače Trebnje z Mariborom, še nič ni kazalo, da bi lahko 178 centimetrov visoki organizator igre, postal motor katerega od evropskih rokometnih velikanov. A slovenski reprezentant je junija 2014 oblekel dres serijskih slovenskih prvakov Celja Pivovarne Laško. Naredil naslednji razvojni korak, se kalil v takrat izjemno izenačenem domačem prvenstvu, igral regionalno ligo SEHA, okusil slast igranja Lige prvakov in se tako zelo poigraval z nekoč nesramno bogatim skopskim Vardarjem, da je nekdanji vratar Makedoncev Arpad Šterbik ob polčasu gledal zapisnik, da bi videl, kdo je ta organizator igre. Ko je zablestel še v reprezentančnem dresu je zanimanje zanj pokazal gigant THW Kiel, kjer so ga Nemci hitro vzeli za svojega.

Miha Zarabec in soigralci so v polfinalu zaključnega turnirja po podaljšku najprej šokirali Telekom Veszprem.

Sploh, ko je skupaj s soigralci začel pisati imenitna poglavja klubske zgodovine, ko so kot rezultat načrtnega dela, prišle prve lovorike, ki se jih navijači priljubljenih zeber nikoli ne naveličajo. In pri 29 letih, v zelo neprijetnem letu 2020, se je zgodilo nekaj največjega za priljubljenega Zarota – skupaj s soigralci se je veselil naslova zmagovalca Lige prvakov. "Težko je ta hip oceniti, kdo je bil pred začetkom zaključnega turnirja favorit. Vsekakor je bil to zelo zanimiv turnir, kjer pa smo imeli, četudi so tribune samevale, določeno prednost. V nemškem prvenstvu igramo na dva, največ tri dni, težko tekmo. Barcelona in Telekom Veszprem pač ne. Rekli smo si, da gremo odigrati dve super tekmi. Kot bi imeli prihranjene nekaj energije, čeprav ne vem od kod. Zmagali smo finale Lige prvakov, čeprav še sami ne vemo kako," je za POP TV povedal Trebanjec, ki priznava, da si boljšega zaključka leta 2020, niti ni mogel želeti.