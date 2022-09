Zmagovalka Wimbledona Ribakina zlahka v finale Portoroža

Kazahstanka Jelena Ribakina je dvoboj proti Romunki začela izjemno in si takoj priigrala prednost 5:0, niz pa zaključila po vsega 35 minutah.

V drugem nizu je Ana Bogdan, na tem turnirju je izločila tudi slovensko predstavnico Tamaro Zidanšek, zaigrala bolje, a vseeno ni našla odgovora na močno igro Ribakine. Ta je še do treh "breakov" prišla v tretji, peti in sedmi igri ter znova s 6:1 dobila niz in s tem dvoboj. "Pogoji so bili zelo zahtevni, povsem drugačni, kot smo jih bili tukaj vajeni. Občutek v izmenjavah je bil povsem drugačen. Igre so bile zelo izenačene, ampak servirala sem dobro in igrala agresivno, s čimer sem zelo zadovoljna. Lepo je igrati tukaj v finalu, Portorož je lep kraj in tu zares uživam. Veselim se že finala," je takoj po dvoboju dejala zmagovalka Wimbledona.