Zmagovalka Wimbledona tenis zamenjala za poziranje, zdaj jo napadajo

Zmagovalka mladinskega turnirja v Wimbledonu leta 2015 Sofja Žuk, ki se je do naslova prebila pri samo 15 letih, je morala zaradi kroničnih težav s hrbtom predčasno zaključiti kariero. Nato se je posvetila poziranju in vlogi modela. Po tem, ko je nedavno objavila fotografijo zgoraj brez, na kateri se zakriva le z rokami, pa so jo številni uporabniki Instagrama napadli.

Zmagovalka Wimbledona iz leta 2015Sofja Žuk ni imela sreče, kot jo je imela zmagovalka mladinskega turnirja v Wimbledonu leta 2018Iga Šwiatek. Ta se je letos pri le 21 letih veselila naslova med elito na Roland Garrosu. Povsem drugačna pa je zgodba ruske teniške igralke Sofie Žuk. Čeprav je veliko obetala, je morala kariero predčasno zaključiti zaradi kroničnih težav s hrbtom, nato pa izkoristila, kar ji je podarila mati narava, in se podala v svet manekenstva oz. poziranja pred fotografskimi objektivi. Vsekakor Žukovi, ki tenisa ni igrala že leto in pol, ni lahko, saj se je morala zaradi poškodbe odreči temu, čemur je v mladosti posvetila toliko časa – tenisu. A ni se zaprla med štiri stene, poiskala si je nove izzive. Postala je fotomodel, mnogi pa še danes zmotno mislijo, da je tenis pustila zaradi modne industrije. Po tem, ko je pred kratkim objavila fotografijo zgoraj brez, so jo številni uporabniki Instagrama napadli, ker je pustila tenis. Kasneje je fotografijo izbrisala.

"Nisem dobro razumela, v čem je težava. Objavila sem fotografijo, pa kaj potem? Ko nekaj delim z vami, nikomur ne pošiljam kakšnega sporočila. Zgolj objavila sem fotografijo, ki mi je všeč. Toda ko sem objavila to fotografijo (zgoraj brez op. p.), sem dobila pravi plaz sporočil. Običajno me to ne bi motilo, toda tokrat so bila zelo agresivna. Mislim, da ljudje ne morejo razumeti, da sem pustila tenis, da lahko živim srečno brez športa in da živim brez depresije. Toda ali je moja težava, če tega nekdo ne more sprejeti?" je vse skupaj pokomentirala za ruski Sport-Express.

K tenisu se za zdaj še ne namerava vrniti. "Ničemur se ne odrekam, toda za zdaj tega nimam v načrtu. Od 15. leta dalje imam velike težave s hrbtom. Zaradi nenehnih poškodb in obiskov zdravnikov sem bila psihično zelo utrujena,"je pojasnila.

O primerjavah z Marijo Šarapovo in Ano Kurnikovo, ki sta veljali za plavolasi lepotici med teniškimi zvezdnicami, pa nekdanja članica akademije Justine Heninv Belgiji odgovarja: "To me sploh ne moti. Vsi ljudje smo drugačni, vsakdo ima svojo usodo. Storila sem tisto, kar sem mislila, da je prav. In ker sem se tako odločila, to pomeni, da prej nisem bila srečna. Da, Šarapova ima briljantno kariero, toda ne vemo, kako dobro se je med tem počutila. Ljudje vidijo le naslovnico, zaradi takšnih in drugačnih razlogov pa sodijo, kaj se dogaja notri."

Žukova predčasen konec kariere pripisuje tudi prehitremu prehajanju v člansko konkurenco, potem ko je pokazala precejšen talent med mladinkami. "Zagotovo. 15 let sem bila stara, toda moje telo ni bilo pripravljeno na to. To je narava, ni važno, kako zelo talentiran si, proti temu se ne moreš boriti. Pri 15 sem bila majhna, suha, nisem še imela razvitih mišic. Sprva je to telo še nadoknadilo, nato pa sem razpadla,"je pojasnila Žukova.

