Zmagovita vrnitev sprinterja Lylesa

Sedemindvajsetletni Noah Lyles je premagal olimpijskega prvaka na pol stadionskega kroga Letsileja Teboga iz Bocvane (19,97) in Zimbabvejca Makanakaisheja Charambo (19,99). To je bil prvi dvoboj med Lylesom in Tebogom po lanskem olimpijskem finalu na Stade de France, kjer je bil Lyles oslabljen zaradi kovida. Med atletinjami pa je na 100 z 11,79 m in edinim izidom pod 11 sekundami prepričljivo zmagala Julien Alfred iz Svete Lucije.

Kenijec Emmanuel Wanyonyi je izboljšal svoj najboljši svetovni dosežek leta v teku na 800 m, ki je bil ena glavnih disciplin mitinga v kneževini. S časom 1:41,44 je "podrl" tudi rekord mitinga. Olimpijski prvak na 800 m, ki je to sezono že zmagoval v Oslu, Stockholmu in Parizu, je premagal Američana in svetovnega dvoranskega prvaka, Josha Hoeyja (1:42,01), ter na tretjem mestu Alžirca Djamela Sedjatija (1:42,20), bronastega na OI v Parizu.