Zmaji doma priznali premoč Gradcu

Ljubljanski hokejisti so tekmeca z avstrijske Štajerske pred 14 dnevi v dvorani Tivoli premagali, takrat je bil Gradec še vodilni na lestvici. Pred današnjim obračunom sta bili ekipi sosedi na lestvici, a je ljubljanska zasedba po porazu, četrtem v sezoni, spet izgubila stik z Gradcem.

Ta je danes prevladoval večji del tekme. Domači niso imeli veliko priložnosti, precej več dela pa je imel Luka Kolin, ki je dobil priložnost v vratih domače ekipe. Opravljal ga je dobro in z nekaj odličnimi obrambami preprečil še večji zaostanek. Prvi gol je Gradec dosegel v šesti minuti, vodstvo pa potem povišal na polovici tekme.

Ljubljančani se spet niso izkazali v igri z igralcem več. Sami so svoje prednosti zapravljali, gostom pa so s kaznimi na svoji strani omogočali zadetke. Prvega so na tak način Štajerci dosegli v 45. minuti, ko so svoj "power play" izkoristili že po nekaj sekundah.

Ko je že kazalo na precej slab večer zmajev, je za nekaj upanja poskrbel Rudolf Červeny, ko je spretno zadel po slalomu v obrambi v 52. minuti. A so si takoj zatem domači privoščili nerazumljivo napako, saj sta v razmaku pol minute na kazensko klop sedla Žiga Pavlin in Maris Bičevskis. Prednost 5-3 pa je hladnokrvno izkoristil Marcus Vela za svoj že tretji gol ta večer.

Že več kot tri minute pred koncem so domači tvegali brez Kolina. Ob izključitvi na graški strani je nato prednost dveh igralcev izkoristil Robert Sabolič. To pa je bil tudi zadnji zadetek na tekmi, Gradec se je tako oddolžil Ljubljančanom za poraz s povsem enakim izidom 4:2.

Današnja tekma je bila prva od štirih zaporednih domačih; v torek v Ljubljano prihaja tretji Fehervar, v petek ekipa iz Feldkircha, v soboto pa še Innsburck.