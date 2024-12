Zmaji doma klonili proti zadnji ekipi lige

Hokejisti Olimpije niso prekinili serije tesnih porazov. Po treh v gosteh so imeli idealno možnost, da se v zmagovalni ritem vrnejo na domači tekmi proti zadnjeuvrščeni ekipi lige Pioneers Vorarlberg, ki so jo letos že dvakrat premagali. Tretjič pa jim to ni uspelo, gostje so bili boljši po kazenskih strelih, pa čeprav so bili na začetku videti zreli za zanesljiv poraz.

Olimpija je namreč po odličnem začetku povedla z 2:0, po dveh prejetih golih pa izgubila energijo in ni bila prav nič boljša od tekmecev, ki so si dve točki povsem zaslužili.

Ljubljanskemu občinstvu se je predstavil novinec v ekipi Nick Bonino, zveneča okrepitev iz ameriške profesionalne hokejske lige, in že v četrti minuti pokazal svojo kakovost. Natančno je pred gol podal plošček Alexandru Lavoieju, ki ni okleval s strelom in je povedel svojo ekipo v vodstvo. Uvodni pritisk Ljubljančanov tudi po doseženem zadetku ni pojenjal, tako da so morali gostje hitro še drugič po plošček v mrežo, v šesti minuti se je pred vrati odlično znašel Miha Beričič.

A gostje so vendar prekinili domačo ofenzivo. Zato je bil dovolj uspešno izveden protinapad, po katerem se je razmerje na igrišču vsaj za nekaj časa spremenilo. Pionirji so prevzeli pobudo in jo tudi kronali z izenačenjem. Domači so spet prišli k sebi ob koncu tretjine, ko so imeli tudi lepo priložnost za vnovično vodstvo, toda Lavoie se pri svoji drugi priložnosti ni znašel tako kot pri prvi.