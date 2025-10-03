Svetli način
Drugi športi

Zmaji na Dunaju izgubili sploh prvič v sezoni

Dunaj, 03. 10. 2025 22.33 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
STA
Hokejisti ljubljanske Olimpije so v 7. krogu lige ICE doživeli prvi poraz. Na Dunaju so jih s 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) ugnali Vienna Capitals.

Trener zmajev Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

Slovenski prvaki, edina nepremagana ekipa doslej, so v sedmem nastopu v razširjenem avstrijskem prvenstvu doživeli prvi poraz. Že po prvi nevarni situaciji so doživeli hladen tuš. Sam Antonitsch je že po 65 sekundah presenetil Lukaša Horaka za vodstvo domačih z 1:0. Sledila je ofenziva Ljubljančanov, ki so razmerje v strelih na gol v prvem delu dobili kar z 10:4, Sebastian Wraneschitz pa je napadalce spravljal v obup.

Tudi v drugem delu se je slika ponovila, v 34. minuti pa je Bine Mašič vendarle izkoristil igralca več na ledu in s prvim golom v sezoni poskrbel za izenačenje. Igrali so praktično le zmaji, razmerje strelov 11:2, ki so več kot zaslužene prišli do gola.

Učinkovitost pa je bila na strani Dunajčanov in Lukas Zach-Kielsing je v 43. minuti poskrbel za novo vodstvo Dunajčanov. Zmaji pa so še naprej bruhali ogenj, zabijali pa domači in ko je Antonitsch v 47. minuti povišal na 3:1, se je začel izrisovati poraz gostov. V končnici so se Dunajčani odlično postavili v obrambi in preprečevali nevarne situacije.

Olimpija je kljub porazu obdržala vodstvo na lestvici. Že v nedeljo jo čaka novo gostovanje na derbiju kroga pri drugouvrščenem Bolzanu, ki je z zmago s 4:1 v Salzburgu danes potrdil dobro formo.

hokej olimpija icehl
