Zmaji na domači ploskvi izgubili proti sosedom iz Celovca

Ljubljanski hokejisti so se po desetih dneh premora - prejšnji teden so igrali polfinalni tekmi državnega prvenstva in se po uspehu proti Triglavu pričakovano uvrstili v finale - vrnili v regionalno tekmovanje. A proti starim tekmecem z druge strani Karavank niso bili uspešni. Kljub porazu sicer ostajajo na osmem mestu, a je deveti Pustertal le še štiri točke za njimi.

Danes zeleno-beli niso imeli pravih možnosti za uspeh. Že v prvi tretjini so si hitro priigrali dva gola zaostanka, potem ko so Celovčani zadeli iz praktično prve nevarnejše akcije na tekmi, vodstvo pa podvojili v četrti minuti.

Nekaj upanja je prinesel Marcel Mahkovec, ko je spretno pospravil plošček v gol Sebastiana Dahma po strelu Roka Kapla. Toda še pred koncem prve tretjine je KAC le dve sekundi pred iztekom ljubljanske kazni izkoristili prednost igralca več.

V drugi so se domači še enkrat vrnili, po podaji Alexandra Lavoieja je z močnim strelom zadel Nik Simšič. A namesto, da bi se borili za izenačenje, so domači le minuto in pol zatem po protinapadu tekmecem dovolili, da so prednost spet povišali na dva gola.

Podoben je bil potek zadnje tretjine. Celovčani so brez večjih težav zadržali prednost, 12 minut pred koncem pa so še petič premagali Lukaša Horaka in praktično odločili dvoboj. Ob koncu je KAC dosegel še šestega, Žiga Pance je v predzadnji minuti le kozmetično popravil izid na 3:6.

Celovčani so z zmago skočili na drugo mesto z 78 točkami, Ljubljančani so ostali pri 55 na osmem. Do sedmega Beljaka jih loči deset točk, do šestega mesta, ki še prinaša neposredno uvrstitev v končnico in kjer je trenutno Linz, pa je razlika že 14 točk.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v nedeljo v gosteh prav proti Linzu.