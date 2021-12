Zmaji poraženi v Beljaku

Obe ekipi sta v tekmo vstopili s slabo popotnico. Na prejšnjih tekmah je Olimpija izgubila proti Pustertalu, Beljačane pa je v Celovcu ponižal KAC, ki je zmagal kar z 9:1. Je pa bila Olimpija vendarle v rahli psihološki prednosti, dobila je namreč obe medsebojni tekmi v sezoni, v Ljubljani je zmagala s 6:0, kar je še vedno njena najvišja v sezoni, v Beljaku pa je bila pred desetimi dnevi boljša s 4:3.

To pa ji ni pomagalo, Avstrijci so zmagali zasluženo, to pa tudi po zaslugi številnih izključitev slovenskih igralcev. Razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 34:27 v korist Beljaka.

Gostitelji, ki so trenutno na devetem mestu prvenstvene razpredelnice, so se hoteli oddolžiti navijačem za hud poraz v Celovcu, so v tekmo krenili odločno, že v 33. sekundi pa jim je dala upanje izključitev Sebastiena Picheja, ki je prejel kazen 2+2 minuti. Beljačani so pritisnili, toda Žan Us se ni pustil premagati. Olimpija pa je odlično delo vratarja Žana Usa nadgradila v deveti minuti, ko je v polno zadel Jaka Šturm.

Olimpija si je ob koncu drugič na tekmi priborila številčno premoč, toda namesto, da bi izid povišala, je prejela zadetek, v 45. sekundi druge tretjine je izenačil Felix Maxa. Čeprav so bili po prejetem golu Ljubljančani nevarnejši, so na odmor po 40 minutah s prednostjo 2:1 odšli Avstrijci. V 38. minuti je namreč mrežo zatresel Anton Karlsson.

Ljubljančani so v zadnjem delu poskušali izenačiti, a so ji pri tem nagajale izključitve, v tretjem "power playu" Beljaka v zadnji tretjini je na 3:1 povišal Benjamin Lanzinger. Potem ko je trener Olimpije Mitja Šivic iz vrat potegnil Usa in ga zamenjal s šestim igralcem, je Miha Zajc znižal, toda deset sekund pred koncem so Avstrijci še četrtič zadeli in si dokončno zagotovili tri točke.

Za Olimpijo je to 13 poraz v sezoni, deseti po rednem delu, po njem je izgubila tudi drugo mesto na lestvici, prehiteli so jo hokejisti Vienne Capitals. Zadnjo tekmo v letu 2021 bo Olimpija odigrala v četrtek, ko bo v Tivoliju gostila KAC.