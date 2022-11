Zmaji pred svojimi navijači le dočakali zmago

Beljak je v Tivoliju v vnaprej odigrani tekmi gostoval že pred štirimi dnevi in takrat zmagal s 5:2. Vmes so Ljubljančani po kazenskih strelih izgubili v gosteh z Linzem, danes pa vendarle spet zmagali. Vselej so bili korak pred tekmeci, a so jih ti večji del dvoboja lovili. V prvi tretjini je tako za ljubljansko vodstvo že v šesti minuti poskrbel Gregor Koblar, a na odmor sta ekipi odšli z izenačenim izidom.

Druga tretjina je bila zeleno-bela. Spet so domači poskrbeli za vodstvo, ko je Nik Simšič spretno ugnal gostujočega vratarja Alexandra Schmidta. A še enkrat domačim ni uspelo zadržati minimalnega vodstva, ko pa je kazalo, da bosta tudi po dveh tretjinah ekipi izenačeni, je po protinapadu domači kapetan Žiga Pance pol minute pred drugim odmorom poskrbel za novo vodstvo.

Zadnja tretjina je bila nervozna. Domači so branili minimalno vodstvo, gostje pa iskali novo izenačenje. A vratar Žan Us ni klonil, Ljubljančani pa so imeli tudi priložnost za gol ob številčni prednosti, pa niso bili uspešni. Drugi "power play" na tekmi so imeli na voljo ob koncu, tako da Beljačani dolgo niso mogli potegniti vratarja iz gola. Domači so sicer v zadnji minuti odigrali precej živčno in z napakami, so se pa ubranili in tri sekunde pred koncem je Pance s strelom na prazna vrata potrdil zmago in že zelo nujne tri točke.

Naslednja tekma bo v petek, ko bo v dvorano Tivoli prišel Pustertal, takrat bodo imeli zeleno-beli prvič po več kot mesecu dni priložnost, da povežejo dve zmagi.