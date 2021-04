Zmaji še tretjič boljši od Asiaga za naslov prvaka Alpske lige

Hokejisti SŽ Olimpije so na tretji finalni tekmi alpske lige premagali Asiago s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) in postali prvaki regionalnega tekmovanja za sezono 2020/21. V finalu so namreč dosegli še tretjo zmago, potem ko so na prvih dveh dvobojih slavili s 3:2 po podaljšku.

Za Ljubljančane so tokrat zadeli Marc-Olivier Vallerand (11.), Žiga Pance(33. in 57.) in Žiga Pešut (45.). Kljub osvojenemu naslovu v alpski ligi pa za zeleno-bele še ni konec sezone. Čaka jih še zadnje dejanje na domači sceni, finale državnega prvenstva s starimi tekmeci Sijem Acronijem Jesenicami. Prva tekma bo v petek v Ljubljani. Več sledi!