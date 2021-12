Zmaji na gostovanju boljši od aktualnih prvakov in ostajajo na vrhu

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 25. kroga lige ICEHL v gosteh premagali celovško ekipo KAC s 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Ljubljančani so v zadnjem obdobju igrali po sistemu toplo-hladno. Tako so izgubili z ekipama z dna lestvice Dornbirnom in Linzem, premagali pa Salzburg v gosteh in graško ekipo doma s 7:2. Tokrat so se prvič v sezoni pomerili z aktualnimi prvaki lige, na koncu pa so v Celovcu v trdi in bojeviti tekmi zasluženo slavili in ostajajo trdno na prvem mestu lestvice.

Hokejisti Olimpije nadaljujejo s sanjsko sezono med regionalno elito. FOTO: Aljoša Kravanja Začetek je bil za goste odličen. Že takoj so prevzeli pobudo, prvi je domačega vratarja Sebasiatana Dahma preizkusil Gregor Koblar, potem še Guillaume Leclerc. Izid se je spremenil ob prvi številčni prednosti zmajev v osmi minuti, ko je po strelu Aljoše Crnoviča z modre črte pred vrati plošček v mrežo preusmeril Blaž Tomaževič. Podobno akcijo so gostje izpeljali še v 11. minuti, spet ob igralcu več, v vlogah podajalca in strelca pa sta bila tokrat Nik Simšič in Tadej Čimžar. Pred koncem tretjine je imel power play tudi KAC, a gola ni dosegel, za povišanje vodstva bi nato lahko poskrbel Daniel Murphy, pri domačih pa je Žana Usa ogrozil Rok Tičar, a na prvi odmor sta ekipi odšli z 0:2. Nadaljevanje je sprva prineslo pritisk Celovčanov in hitro tudi znižanje, ko je v 22. minuti z močnim strelom Usa premagal Thomas Vallant. Sledilo je še nekaj minut napadov domačih, a Us ni več klonil, po polovici tretjine pa so pobudo spet prevzeli gostje. Čimžar je poskušal prvi, sledil je poskus povratnika po poškodbi Anžeta Ropreta, pa najboljšega strelca lige Leclerca, a je vse te poskuse Dahma ustavil. Prav tako pa tudi strel osamljenega Simšiča, ki ga je s podajo izza vrat našel Leclerc, toda tudi zmagovalec tega dvoboja v 35. minuti je bil domači vratar. V zadnjem delu so domači krenili na vse ali nič. Čeprav tudi gostje niso bili brez priložnosti, pa je KAC z zadetkom Thomasa Kocha v 48. minutah izenačil. Sledila sta še nevarna poskusa Tičarja in Davida Maierja, za Ljubljančane pa bi lahko za vodstvo poskrbel Ropret v 52. minuti, ko je Dahm ostal brez palice, toda plošček ni šel v mrežo. Odločitev je padla v 57. minuti. Po slabi menjavi domačih je Leclerc ostal sam pred Dahmom in rutinirano zadel za 3:2. Celovčanom nato ni pomagala niti igra brez vratarja v zadnji minuti, zeleno-beli pa so iz Celovca odnesli dragocene tri točke. V naslednjem krogu bodo Ljubljančani v petek na domačem ledu gostili Innsbruck.

* Sejemska dvorana, sodniki: Bajt, Trilar (glavna), Miklič, Puff.

* Strelci: 0:1 Tomaževič (Simšič, Crnovič, 8.), 0:2 Čimžar (Crnovič, Simšič, 11.), 1:2 Vallant (Ganahl, Hundertpfund, 22.), 2:2 Koch (Fraser, Schumnig, 48.), 2:3 Leclerc (Magovac, 57.).

* Kazenske minute: KAC Celovec 8, SŽ Olimpija 8.