Zmaji v Linzu podaljšali negativno serijo

Ekipi sta v medsebojni obračun vstopili z negativno serijo, obe sta izgubili zadnja dva dvoboja. Letos se med seboj še nista pomerili, če se ne upošteva pripravljalne tekme pred sezono, ki so jo Avstrijci dobili s 6:0. Ta prijateljska tekma pa je bila povsem drugačna kot tokratna, v kateri so bili Slovenci boljši tekmec, glede na prikazano bi lahko osvojili vse tri točke in ne le eno. Razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 35:25 v korist Olimpije.

Ljubljančani so tekmo začeli podjetno, pokazali, da si močno želijo zmage, Gregor Koblar je imel prvo priložnost, a ni najbolje streljal. Zato pa so bili učinkovitejši Avstrijci, ki so izkoristili prvo številčno premoč na ledu, ko je bil izključen Kristjan Čepon. Z modre črte je streljal Daine Todd, pred vrati pa jo je ploščico v mrežo preusmeril Marco Brucker. Sodniki so gol priznali šele po ogledu posnetka.

Na žalost Olimpije pa to ni bil edini plošček v mreži Žana Usa, domači so po nekaj nevarnih akcijah gostov izkoristili še eno priložnost, ki so jim jo tekmeci ponudili kar sami, in na prvi odmor odšli z vodstvom 2:0.

Slovenski prvaki so bili v drugi tretjini precej boljši tekmec. Imeli so kar nekaj lepih priložnosti za znižanje zaostanka, najlepšo je zapravil Žiga Pance, a razpoloženi vratar Rasmus Tirronen se vse do zadnje minute ni pustil premagati, nato pa je podajo Koblarja izkoristil Luka Kalan.

Premoč Olimpije se je nadaljevala tudi v zadnjem delu, v 49. minuti jo je tudi kronala z zasluženim izenačenjem, strelec je bil Chris Dodero. Po izenačenju so nekoliko bolje zaigrali gostitelji, a izid se ni spremenil, ravno tako ne v podaljšku, tako da so zmagovalca odločili kazenski streli. Edinega je zadel Graham Knott.