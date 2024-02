Zmaji za konec rednega dela izgubili v Linzu

Ljubljanski hokejisti so v Linzu končali redni del sezone v ligi ICEHL. Dvoboj ni več imel vpliva na lestvico, saj so imeli zeleno-beli že pred tem zagotovljeno vozovnico za dodatne kvalifikacije, po drugi strani pa niso mogli več med prvo šesterico z neposrednim vstopom v končnico. Trdno so bili zasidrani na devetem mestu, za tekmeca v dodatnih kvalifikacijah pa bodo izvedeli po koncu vseh današnjih tekem.

Takrat bo sedma ekipa rednega dela, bodisi Innsbruck ali Pustertal, lahko izbirala nasprotnika (SŽ Olimpija ali Vorarlberg), osmi pa bo nato dobil preostalega tekmeca. V kvalifikacijah igrajo na dve zmagi, prva tekma pa bo že v nedeljo.

V Linzu so slovenski hokejisti pokazali dobro predstavo, hitro odgovarjali na zadetke domačih, na koncu pa z malo smole ostali brez vsaj točke.

V prvi tretjini so domači dvakrat povedli, a so jih gostje, pri katerih je tokrat branil Luka Kolin, tudi dvakrat hitro ujeli. Za prvo izenačenje je poskrbel najboljši strelec gostujoče zasedbe Trevor Gooch, za drugega pa Miha Zajc.

Drugi del se je začel podobno, domači so po napaki Olimpije pet sekund pred iztekom kazni izkoristili "power play", a je gostujoča zasedba po dvojni podaji Zajca in Marisa Bičevskisa že čez pol minute spet izenačila. Nato so Ljubljančani na polovici tekme izkoristili svojo prvo prednost igralca več, Žiga Pance je pod prečko zadel za prvo vodstvo na tekmi.

A se je dvoboj spet hitro vrnil v današnji scenarij; domači so izenačili v 41. minuti, vendar je že minuto pozneje Žiga Mehle spretno podstavil palico pred golom in zadel za 5:4. Šele peti gol domačih v 45. minuti je ostal brez hitrega odgovora.

V končnici so imeli najprej priložnost za zmago gostje, ko so minuto igrali z dvema igralcema več na ledu, a niso zadeli. Potem pa še domači, saj so imeli gostje v zadnjih treh minutah prav tako dve kazni, pol minute pa dva igralca manj. To pa so hokejisti Linza tudi izkoristili in dosegli zmagoviti gol za 6:5.7