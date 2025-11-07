'Zmožne smo presenetiti velike ekipe, kot je danski Odense'

Rokometašicam Krima OTP Groupa Mercatorja sta zmagi nad romunsko Bukarešto in norveško Solo prinesli veliko samozavesti pred nadaljevanjem skupinskega dela Lige prvakinj. V soboto bodo gostile kakovostne tekmice iz Odenseja, ki so tudi lanskoletne finalistke tekmovanja. Slovensko-danski klubski obračun se bo odvil v kultni ljubljanski dvorani Tivoli.

Ljubljanska ekipa je po slabem uvodu v sezono 2025/26, ko je morala priznati premoč francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu, nanizala dve pomembni zmagi. Najprej je doma ugnala zvezdniško zasedbo iz romunske prestolnice, nato pa v gosteh še bržkone najbolj šibko ekipo v skupini B iz norveškega Elveruma.

"Vzdušje v ekipi je odlično. Zmage vedno prinašajo dodatno energijo in samozavest. Verjamem v naše sposobnosti in da smo zmožne presenetiti velike ekipe, kot je danski Odense," pred sobotno tekmo meni vratarka Maja Vojnovič. "Že 350. tekma v EHF Ligi prvakinj je dokaz, kakšno moč in tradicijo ima klub; da že vrsto let deluje na visoki ravni in je del evropske elite, ki se kosa z najboljšimi. Vsi v klubu delajo s srcem in verjamejo v ta klub," je še dodala 27-letna Dolenjka na vratih ljubljanskega rokometnega kolektiva.

Maja Vojnovič

"V klubu verjamemo v proces našega dela. Igralke smo potrebovale nekaj časa, da smo se privadile druga na drugo, iz dneva v dan pa si tudi vse bolj zaupamo, kar je predpogoj za dobre predstave. Našo hišo gradimo postopoma, opeko po opeko, a pred nami je še veliko zahtevnega in napornega dela," je dodala izkušena francoska rokometašica v vrstah ljubljanske ekipe Grace Zaadi Deuna.

Najboljši dve ekipi se bosta po štirinajstih odigranih tekmah neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa se v dodatne kvalifikacije za uvrstitev med osem. Ob tem kaže omeniti, da bo ljubljanska ekipa v soboto v dvorani pod Rožnikom igrala svojo 350. tekmo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Na njih je doslej dosegla 163 zmag, 21 neodločenih izidov in doživela 165 porazov.