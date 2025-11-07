Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

'Zmožne smo presenetiti velike ekipe, kot je danski Odense'

Ljubljana, 07. 11. 2025 08.01 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Rokometašicam Krima OTP Groupa Mercatorja sta zmagi nad romunsko Bukarešto in norveško Solo prinesli veliko samozavesti pred nadaljevanjem skupinskega dela Lige prvakinj. V soboto bodo gostile kakovostne tekmice iz Odenseja, ki so tudi lanskoletne finalistke tekmovanja. Slovensko-danski klubski obračun se bo odvil v kultni ljubljanski dvorani Tivoli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljanska ekipa je po slabem uvodu v sezono 2025/26, ko je morala priznati premoč francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu, nanizala dve pomembni zmagi. Najprej je doma ugnala zvezdniško zasedbo iz romunske prestolnice, nato pa v gosteh še bržkone najbolj šibko ekipo v skupini B iz norveškega Elveruma. 

Preberi še Krimovke po dveh zaporednih zmagah prišle na okus: 'Smo na pravi poti'

"Vzdušje v ekipi je odlično. Zmage vedno prinašajo dodatno energijo in samozavest. Verjamem v naše sposobnosti in da smo zmožne presenetiti velike ekipe, kot je danski Odense," pred sobotno tekmo meni vratarka Maja Vojnovič. "Že 350. tekma v EHF Ligi prvakinj je dokaz, kakšno moč in tradicijo ima klub; da že vrsto let deluje na visoki ravni in je del evropske elite, ki se kosa z najboljšimi. Vsi v klubu delajo s srcem in verjamejo v ta klub," je še dodala 27-letna Dolenjka na vratih ljubljanskega rokometnega kolektiva.

Maja Vojnovič
Maja Vojnovič FOTO: RK Krim Mercator

"V klubu verjamemo v proces našega dela. Igralke smo potrebovale nekaj časa, da smo se privadile druga na drugo, iz dneva v dan pa si tudi vse bolj zaupamo, kar je predpogoj za dobre predstave. Našo hišo gradimo postopoma, opeko po opeko, a pred nami je še veliko zahtevnega in napornega dela," je dodala izkušena francoska rokometašica v vrstah ljubljanske ekipe Grace Zaadi Deuna.

Preberi še Podvig, ki mu ni para: Krimovke pred 350 tekmo v Ligi prvakinj

Najboljši dve ekipi se bosta po štirinajstih odigranih tekmah neposredno prebili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa se v dodatne kvalifikacije za uvrstitev med osem. Ob tem kaže omeniti, da bo ljubljanska ekipa v soboto v dvorani pod Rožnikom igrala svojo 350. tekmo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Na njih je doslej dosegla 163 zmag, 21 neodločenih izidov in doživela 165 porazov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet krim mercator liga prvakinj
Naslednji članek

Mariborčanke v ključnih trenutkih premalo zbrane, Benfica slavila v Lizboni

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330