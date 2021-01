'Značaja, kot ga ima Pogačar, v kolesarstvu še nisem srečal'

V klub so po odhodu dragega Italijana Fabia Aruja lahko pripeljali okrepitve, največje so Italijan Matteo Trentin, Poljak Rafal Majka in Švicar Marc Hirschi. Pogled na sestavo ekipe pa Peiperju privablja nasmeh na ustnice, za spletno stran cyclingnews.com je dejal, da še nikoli ni sodeloval s tako močno ekipo, ki jo bo na cestah največjih dirk vodil Slovenec z edinstvenim značajem.

"UAE Emirates take ekipe še ni imel. Prepričan sem, da se bomo lahko letos od prvega dneva spogledovali z rumeno majico na Touru. Ta bo velik izziv, lahko že rečem, da bo ekipa na njem vozila s svojo taktiko, ne bo se spustila v neposreden obračun z Jumbo-Vismo in Ineosom, " je napovedal športni direktor ekipe UAE Emirates.