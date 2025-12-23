Naslovnica
Znan datum volitev za novega predsednika kolesarske zveze

Ljubljana, 23. 12. 2025 20.26 pred 19 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kolesarska novinarska konferenca

Na izredni skupščini Kolesarske zveze Slovenije (KZS) so določili datum volitev za predsednika zveze, ki bodo 31. januarja. Zveza je namreč brez predsedstva, potem ko je stari vodstveni strukturi 23. junija potekel mandat. Posledično je bil dotedanji predsednik Pavel Marđonović zgolj zastopnik zveze za tekoče posle. V tej vlogi bo ostal do volitev.

Predsednik kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović
Predsednik kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović
FOTO: Damjan Žibert

Kolesarska zveza je po burni izredni skupščini po potrditvah členov dnevnega reda dobila datum volilne skupščine. Za isti dan so pred volilno skupščino sklicane tudi razširjene seje odborov, na katerih bodo potekale volitve predsednikov in članov odbora.

Glavna tema današnje skupščine je bilo predvsem delovanje zveze v zadnjega pol leta, ko je bila ta pravno brez vodstva, in izvolitev delovnega telesa skupščine, saj so želeli člani s tem zagotoviti pravno varnost glede na nastali položaj brez pravega predsedstva.

Preberi še Ali ima Kolesarska zveza Slovenije sploh (še) predsednika?

Člani bi morali na eni od točk dnevnega reda odobriti dosedanje poslovanje in pooblastila zadnjemu predsedstvu in zastopniku Pavlu Marđonoviću, da do izvolitve organov še naprej opravlja svoje delo. Vendar do tega ni prišlo, saj je bilo drugo vabilo na izredno skupščino sklicano prepozno, pri prvem, ki je bilo pravočasno, pa te točke ni bilo na dnevnem redu.

Marđonović je razkril ozadje dogajanja iz prejšnjega mandata, ki je pripeljalo do današnjega stanja: "Bivši predsednik je že za januar 2021 sklicano volilno skupščino samovoljno prestavil za pol leta, ker se je ustrašil protikandidatov in z namenom, da bi si pripravil teren. Kljub pozivom nekaterih klubov in članov predsedstva je podaljšal mandat in zato je do tega prišlo."

Podelitev nagrad Kolesarske zveze Slovenije
Podelitev nagrad Kolesarske zveze Slovenije
FOTO: Damjan Žibert

Tako so člani glasovali o datumu izvedbe volilne skupščine ter izbrali člane kandidacijske in volilne komisije, glede urejanja postopkov in obveščanja pred njimi pa pooblastili generalnega sekretarja zveze Žigo Primožiča. Iz krovne zveze so dodali, da je ta še naprej osredotočena na zagotavljanje nemotenega delovanja, priprave na prihajajoče tekmovalno leto in delovanje reprezentanc.

Dosedanji zastopnik zveze in do junija predsednik KZS Marđonović je že napovedal vnovično potegovanje za mesto prvega moža zveze.

