Znan datum volitev za novega predsednika kolesarske zveze

Predsednik kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović FOTO: Damjan Žibert

Kolesarska zveza je po burni izredni skupščini po potrditvah členov dnevnega reda dobila datum volilne skupščine. Za isti dan so pred volilno skupščino sklicane tudi razširjene seje odborov, na katerih bodo potekale volitve predsednikov in članov odbora. Glavna tema današnje skupščine je bilo predvsem delovanje zveze v zadnjega pol leta, ko je bila ta pravno brez vodstva, in izvolitev delovnega telesa skupščine, saj so želeli člani s tem zagotoviti pravno varnost glede na nastali položaj brez pravega predsedstva.

Člani bi morali na eni od točk dnevnega reda odobriti dosedanje poslovanje in pooblastila zadnjemu predsedstvu in zastopniku Pavlu Marđonoviću, da do izvolitve organov še naprej opravlja svoje delo. Vendar do tega ni prišlo, saj je bilo drugo vabilo na izredno skupščino sklicano prepozno, pri prvem, ki je bilo pravočasno, pa te točke ni bilo na dnevnem redu. Marđonović je razkril ozadje dogajanja iz prejšnjega mandata, ki je pripeljalo do današnjega stanja: "Bivši predsednik je že za januar 2021 sklicano volilno skupščino samovoljno prestavil za pol leta, ker se je ustrašil protikandidatov in z namenom, da bi si pripravil teren. Kljub pozivom nekaterih klubov in članov predsedstva je podaljšal mandat in zato je do tega prišlo."

Podelitev nagrad Kolesarske zveze Slovenije FOTO: Damjan Žibert