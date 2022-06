LeBron James: Gre za absolutno željo po nadzoru

"Ali smo sploh še demokracija, ko pa ima v tej državi orožje več pravic kot ženske?" je zapisalo vodstvo WNBA, ki je povzelo številne komentarje igralk in ekip v tej poklicni ameriški ligi po odločitvi vrhovnega sodišča, da razveljavi odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. "Odločitev vrhovnega sodišča je primer odločitve neke veje oblasti, ki nima stika s to državo in je pozabilo na pomen človeškega dostojanstva," so še zapisali v vodstvu lige.