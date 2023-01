Znane polfinalistke OP Avstralije

Nepostavljena Poljakinja Magda Linette se je prebila v svoj prvi polfinale turnirjev za grand slam, po uri in 27 minutah je premagala nekdanjo številko 1 svetovnega tenisa Karolino Pliškovo. "Prevevajo me čustva. Ne morem verjeti," je po največji zmagi kariere dejala Linette in dodala: "Sanje so se uresničile. Zelo sem hvaležna in srečna. Hvala za navijanje in podporo, res sem to potrebovala." Poudarila pa je, da noče biti preveč evforična, ker je v igri za še kaj več. V vsakem primeru pa bo trenutno 45. igralka sveta na lestvici prvič napredovala med najboljših 30. Linette je proti Pliškovi igrala desetič, večino teh dvobojev je dobila Čehinja, toda tokrat je bila na vrsti za veselje Poljakinja. Ta se je pobrala po izgubljeni servisni igri v prvem nizu in ga dobila po 35 minutah. "Vedela sem, da ji bo težko odvzeti servis, toda ostala sem zelo osredotočena in sem vesela, da sem izkoristila ponujeno priložnost," je povedala Linette. Pliškova je četrtič igrala v četrtfinalu OP Avstralije, toda tokrat je naredila preveč neizsiljenih napak, imela jih je 36, njena tekmica pa le 16. "Videli ste, da tudi servis danes ni bil pravi," je še eno pomanjkljivost v svoji igri izpostavila Pliškova, ki je v drugem nizu izgubila enajsto igro na svoj servis.