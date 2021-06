Znani najboljši posamezniki rokometne sezone: vse v znaku prvakov iz Velenja

Po zaključku tekmovanja v državnem prvenstvu je vodstvo Lige NLB nagrade podelilo posameznikom, ki so v preteklih mesecih na slovenskih rokometnih parketih pustili najboljši vtis. Nagrado igralca sezone si je, kot piše na uradni spletni strani RZS, prislužil motor velenjske ekipe, Aleks Kavčič. Srednji zunanji rokometaš je na 21 tekmah dosegel 82 zadetkov in bil eden najpomembnejših členov zasedbe Zorana Jovičića vse do nesrečne poškodbe rame na evropski tekmi, zaradi katere je moral izpustiti zaključek sezone. 25-letnik je zadnje dvoboje svojega moštva s tribun spremljal kot najbolj goreč navijač rumeno-črno zasedbe. Na najpomembnejših obračunih sezone za Velenjčane se je še posebej izkazal Kavčičev soigralec, vratar Aljaž Panjtar. Škofjeločan je najboljše prihranil za odločilni del sezone, ko je blestel na dvobojih s Celjani (16 obramb), Izolani (8 obramb) in Koprčani (8 obramb) ter v veliki meri pripomogel k vrnitvi naslova državnega prvaka v Velenje. 29-letnega vratarja je kot prvega kandidata na svojo glasovnico vpisalo 10 od 14 trenerjev.

Naslov najboljšega strelca Lige NLB za sezono 2020/21 si je s 155 goli na 26 tekmah pristreljal koprski srednji zunanji Tine Poklar. Tridesetletnik z mednarodnimi izkušnjami je bil s svojo ekipo vse do zadnjih krogov prvenstva v igri za uvrstitev med prvo četverico, svoje najboljše strelske predstave pa je prihranil za drugo polovico prvenstva. Na zadnjem obračunu sezone je v mrežo Butana plina Izola pospravil 11 zadetkov, 10 pa jih je zabil Ribničanom v 18. in Dobovčanom v 25. krogu.