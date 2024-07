Znani nasprotniki Dobovca v ligi prvakov

Dobovec bo letos že osmič nastopil v evropskih tekmovanjih, kar potrjuje njihovo stalno prisotnost med elitnimi klubi. Njihovi dosedanji dosežki so impresivni: vseh sedemkrat so se uspeli uvrstiti med 16 najboljših ekip v Evropi. Posebno prelomnico so dosegli leta 2021, ko so igrali na finalnem turnirju osmerice v Zadru. Prvi del bo Dobovec igral v Španiji.