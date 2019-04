Znani Rogličevi pomočniki na Giru: 'On je pravi vodja ekipe'

Poleg nekdanjega smučarskega skakalca bodo barve nizozemske ekipe zastopali še Robert Gesink . Laurens De Plus, Antwen Tolhoek , Jos van Emden, Tom Leezar , Paul Martens in Koen Bouwman . Večino teh kolesarjev je imel Primož ob svojem boku že na dirki po Združenih arabskih Emiratih in na dirki med Tirenskim in Jadranskim morjem. Obe omenjeni tedenski preizkušnji je slovenski kolesar tudi dobil in tako potrdil, da je letos v odlični formi in da je s svojimi pomočniki stkal močno vez, ki mu bo prišla še kako prav, ko bo na dirki po Italiji lovil največji uspeh v karieri. Ta uspeh bi bil seveda uvrstitev na zmagovalni oder, saj je največji uspeh v karieri dosegel že na lanski dirki po Franciji, ko je najslovitejšo kolesarsko dirko na svetu končal na izjemnem četrtem mestu. Stopničke je izgubil šele na predzadnji etapi, ko ga je v posamičnem kronometru ugnal štirikratni zmagovalec francoske pentlje, Christopher Froome .

Ni skrivnost, da Primož Roglič na 102. izvedbi dirke po Italiji po tihem računa na uvrstitev na zmagovalni oder, ali celo končno zmago. Nizozemska ekipa Jumbo Visma je že pred meseci sporočila, da bo slovenski kolesar kapetan moštva na drugi najznamenitejši tritedenski kolesarski dirki, sedaj pa so tudi objavili seznam sedmih pomočnikov, ki bodo Primožu pomagali po italijanskih cestah, hribih in prelazih. Že na prvi pogled lahko razberemo, da so se vodilni možje odločili za močno zasedbo, ki bo največ poskušala narediti na gorskih etapah, kjer se po navadi seveda odločajo tritedenske dirke.

Osemčlanska zasedba se je sicer v zadnjih dneh na dirko po Italiji pripravljala v španski Sierri Nevadi. "Zelo je pomembno, da vseh osem kolesarjev opravi enake priprave pred dirko. Pomembno je tudi, da kot skupina, trenirajo skupaj in se tako še bolj povežejo. Drugače bi se prvič videli šele na začetku dirke v Bologni, kar pa ne bi imelo nobenega smisla. To je resen načrt za velik uspeh," je dejal kondicijski trener ekipe Mathieu Heijboer. "Vsi treningi v letošnji sezoni so posvečeni Giru. To bo prvič, da bom napadal skupno zmago na tritedenski dirki kot vodja moštva," je dodal Primož Roglič, ki je profesionalni kolesar postal šele leta 2016, v zadnjih sezonah pa je postal prava senzacija in ljubljenec nevtralnih kolesarskih privržencev.

"Je pravi vodja. Ves čas trdo dela in to je motivacija tudi za ostale, ki treniramo z njim. V teh pripravah smo se vsi pripravljali enako. Trenutno sem sam pripravljen tako, da lahko naskakujem skupno zmago. To veliko povem o ambicijah ekipe in to je nivo, ki ga želimo doseči," pa je dodal izkušeni član moštva Robert Gesink. Dirka po Italiji se bo sicer začela 11. maja v Bologni, končala pa 2. junija v Veroni. Med do sedaj potrjenimi kolesarji, bodo Primožu v boju za skupno zmago največji konkurenti Tom Dumoulin(zmagovalec leta 2017). Vincenzo Nibali(zmagovalec v letih 2013 in 2016), Mikel Landa, Simon Yates, Bauke Mollema, Thomas De Gendt in še bi lahko našteval. Nevaren bo zagotovo tudi aktualni svetovni prvak Alejandro Valverde.