Terminator Nadal ni dal Federerju nobene možnosti

V moški konkurenci sta se za finale naprej pomerila Švicar Roger Federerin Španec Rafael Nadal.Drugi nosilec je pokazal, zakaj je "kralj peska" in Švicarju, tretjemu nosilcu, ni dal praktično nobene možnosti. To je bil 39. obračun dveh teniških zvezdnikov, Federer pa tudi tokrat ni uspel priti do prve zmage proti Nadalu na pesku Roland Garrosa. Nadal bo v finalu lovil že 12. naslov v Parizu.

Prvi niz je dobil s 6:3 (Federer je dvakrat izgubil servis, Nadal enkrat), drugega s 6:4 (prav tako dvakrat izgubljen servis Švicarja, enkrat Španca). V tretjem nizu je Nadal dvakrat dobil servis na Federerjev servis in vodil že s 5:1, na koncu je le še postavil piko na na svoj servis in izid 6:2 in 3:0 v nizih. Dvoboj je trajal le slabi dve uri in pol. Nadal v finalih OP Francije ne pozna poraza, oba njegova letošnja potencialna nasprotnika pa je že premagal v finalu na pariškem pesku, lani je bil boljši od Thiema, Đokovića pa je ugnal v letih 2012 in 2014.

Srb Novak Đoković in Avstrijec Dominic Thiemse merila v drugem polfinalnem paru. Prvi niz je presenetljivo gladko dobil četrti nosilec Thiem s 6:2, dvakrat je odvzel servis tekmecu. V drugem je bil dvoboj pri izidu 3:2 za Thiema prekinjen zaradi dežja.