Znani termini slovenskih tekem olimpijskih kvalifikacij v rokometu

Že prej je bilo jasno, da bo prvi dvoboj 14. marca igrala proti Braziliji, zadnja slovenska tekma te skupine proti Bahrajnu pa je bila določena za 17. marec. Na OI v Parizu bosta napredovali dve najboljši reprezentanci.

Slovenski igralci si bodo na turnirju v Granollersu skušali izboriti četrti nastop na poletnih olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016.

Selektor Uroš Zorman je v ponedeljek na novinarski konferenci predstavil razširjen seznam igralcev, na katere računa v prihodnjem obdobju. Med vratarji so to Jože Baznik, Klemen Ferlin, Urh Kastelic, Urban Lesjak in Miljan Vujović med krilnimi igralci pa Tim Cokan, Blaž Janc, Staš Slatinek Jovičič, Uroš Knavs, Tilen Kodrin, Gašper Marguč in Domen Novak.

Zunanji igralci so Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Timotej Grmšek, Gašper Horvat, Mitja Janc, Aleks Kavčič, Tadej Kljun, Grega Krečič, Borut Mačkovšek, Vid Miklavec, Staš Skube, Tilen Strmljan, Peter Šiško, Aleks Vlah in Miha Zarabec, krožni napadalci pa Blaž Blagotinšek, Jernej Drobež, Matej Gaber, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Miha Žvižej.