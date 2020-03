Znani vsi finalisti Davisovega pokala v Madridu

Uspešni so bili Avstralija, Italija, Kazahstan, Ekvador, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Nemčija, Švedska in Češka ter kot zadnji še ZDA in Kolumbija. Američani so proti Uzbekistanu vodili z 2:0, nato pa v Honoluluju dobili še preostala dvoboja za zmago s 4:0. Reilly Opelkain Taylor Fritzsta prvi dan dobila posamična dvoboja, drugi dan je bil uspešen še Tommy Paul, med pari pa sta slavila brata Bobin Mike Bryan.

Na dvoboju v Bogoti med Kolumbijo in Argentino so domačini povedli z 2:1. Najprej sta za 1:1 poskrbela Daniel Elahi Galanin za goste Juan Ignacio Londero. Kolumbiji sta vodstvo zagotovila Juan-Sebastian Cabal in Robert Farahmed dvojicami, Daniel Elahi Galanpa je nato dosegel še drugo posamično zmago, ko je ugnal Juana Ignacia Londeras 6:3 in 6:4.

Zaključni turnir, na katerem bodo naslov branili igralci Španije, bo potekal v Madridu od 23. do 29. novembra. Slovenija letos v Davisovem pokalu nastopa v kvalifikacijah za 1. svetovno skupino. Če bo premagala Pakistan, dvoboj je zaradi dežja prestavljen na danes in v ponedeljek, se bo septembra letos potegovala za uvrstitev v kvalifikacije za finalni del, torej za mesto med štiriindvajsetimi reprezentancami, ki se bodo naslednjo leto v tem času borile za Madrid 2021.

Svetovna skupina, kvalifikacije:

Avstralija ‒ Brazilija 3:1

Italija ‒ Južna Koreja 4:0

Kazahstan ‒ Nizozemska 3:1

Japonska ‒ Ekvador 0:3

Hrvaška ‒ Indija 3:1

Madžarska ‒ Belgija 3:2

Avstrija ‒ Urugvaj 3:1

Nemčija ‒ Belorusija 4:1

Švedska ‒ Čile 3:1

Slovaška ‒ Češka 1:3

Kolumbija ‒ Argentina 3:1

ZDA ‒ Uzbekistan 4:0

Za uvrstitev na zaključni turnir v Madridu med 23. in 29. novembrom ekipe potrebujejo tri zmage.