Slovenski vaterpolisti odštevajo ure do začetka EP na Hrvaškem

"V petek za to nismo bili kaznovani, na EP bo drugače. Do odhoda v Dubrovnik nas čaka še veliko dela, časa pa ni prav veliko, zato bomo trenirali tudi na novega leta dan, prav tako pa so bili fantje v bazenu tudi v nedeljo," je po zadnjem treningu leta 2023 v Kranju dejal Vičević.

Izbor je krojila tudi bolezen, tako sta brez nastopa na EP ostala Aljaž Pevec in Enej Potočnik, medtem ko ima Juš Vončina težave s poškodbo kolena. Namesto te trojice so priložnost dobili trije mladi vaterpolisti, Nikola Rajlić, Miha Šantak in Jurij Seljak.

"Malo gledamo tudi na prihodnost, zato smo reprezentanci pridružili še tri mlade igralce. Kako dobro vzdušje je v ekipi, pokaže to, da sta bila danes prisotna tudi Potočnik, ki že devet dni ne trenira, in Vončina," je dodal slovenski selektor.

"Kot rečeno, časa ni veliko, zato moramo vsak trenutek izkoristiti za trening. Zadovoljen sem z ekipo, ki bo igrala na EP, in ji popolnoma zaupam. Vse pohvale pa si zaslužijo tudi tisti, ki ne bodo šli z nami v Dubrovnik, saj so nam zelo pomagali, da so bile priprave uspešne," je svoje varovance pohvalil slovenski selektor.

Strokovno vodstvo na čelu z Vičevićem vse bolj pogleduje k nasprotnikom v Dubrovniku. Najmanj informacij je o Slovaški, proti kateri je Slovenija na zadnjem EP na tekmi za 15. mesto izgubila s 5:11.

"Kolikor vem, so se Slovaki pripravljali v Bratislavi, žal pa nismo dobili nobenih drugih informacij. To bo manjši minus za nas, je pa res, da nam bo prav prišla tudi lanska tekma v Splitu. Dobili smo pripravljalne tekme Nizozemske in Romunije, veliko pozornosti pa smo namenili naši tekmi z Mladostjo, ker je prav, da vidimo svoje napake in kaj bomo morali popraviti v svoji igri," je o zadnjih analizah dejal Vičević.

55-letni črnogorski strokovnjak si želi, da ne bi zbolel še kdo od igralcev ali da ne bi prišlo do kakšne poškodbe.