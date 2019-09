Žnidarčič s četrtim naslovom zaokrožil izjemen dan v Seu d'Urgellu

Slovenci so po uspešnih kvalifikacijah, ki jih je dobil Anže Urankar, Nejc Žnidarčič pa je bil drugi, pričakovali še kakšno medaljo, a na koncu ostali brez nje. Urankar je bil zaradi napake v spodnjem delu peti, mesto za njim je zasedel Tim Novak, Simon Ovenpa je bil osmi.

"Slalomisti so nam bili vzor, rekli smo si, da moramo tudi mi zaokrožiti njihove uspehe. Moj cilj je bil, da zmagam, da ostanem neporažen v vsej sezoni. S tem, da je bila zmaga tako tesna, nisem najbolj zadovoljen, saj sem vse tekme letos dobival z prednostjo več sekundo. Tudi z vožnjo nisem zadovoljen, v spodnjem delu sem naredil napako, po kateri se mi je vse podrlo, mislil sem, da je konec. Bil sem živčen, a me je rešila stotinka. Zmagi pa ne bom gledal v zobe, čet nekaj let se nihče ne bo spomnil, kako sem prišel do nje," je po tekmi dejal Oven.

Naslov svetovnega prvaka pa pri kanuistih ni ubranil Blaž Cof, ki pa mu letos proga ni ustrezala, saj visi v levo, kar za njegov način veslanja ni najbolje (vesla na levi strani). Zasedel je deveto mesto. Slovenija ima na prvenstvu zdaj že štiri kolajne, Žnidarčič dve, saj je bil najboljši že z ekipo. Svetovna prvakinja je v slalomu kanuistk postala Eva Terčelj, Luka Božičpa je bil tretji v slalomu kanuistov.