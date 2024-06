Žnidarčič zmagal na prvi tekmi svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah

Severna Makedonija ta konec tedna gosti prvo tekmo za svetovni pokal v spustu na divjih vodah. V Velesu so poleg Nejca Žnidarčiča na startu še predstavniki Severne Makedonije, Češke, Italije, Francije, Velike Britanije, Nemčije, Hrvaške, Belgije, Avstralije, Srbije, Švice, Bosne in Hercegovine, Estonije, Kosova in Albanije. Nejc Žnidarčič je iz kvalifikacij v finale napredoval po prvem nastopu, in sicer s tretjim časom kvalifikacij, saj sta bila pred njim Francoz Titouan Doreau in Švicar Linus Bolzern .

Slovenec je v odločilni vožnji postavil najboljši čas in se veselil nove zmage za svetovni pokal. Francoz Doreau je na drugem mestu zaostal za 19 stotink, tretjeuvrščeni Britanec Alexander Sheppy pa še dve stotinki več (+0,21). "Zmaga je zmaga, ampak je bil ta teden kar čuden. Že od prejšnjega tedna se mi vleče bolezen, tako da nisem bil ravno pri močeh. Malo mi je šlo na roko, da je sprint zelo kratek in sem lahko stisnil, pa še konkurenca ni bila polna, saj ni bilo najboljših Slovencev, Francozov in Čehov. Zmaga ni toliko vredna, kot če bi bili vsi, ampak jo vseeno vzamem. V prvem teku sem imel nekaj nesreče, ker sem pri prvem zavesljaju zlomil veslo, počilo je, kar sem začutil in sploh nisem mogel veslati na desni strani, tako da sem se s težavo prebil do konca proge in sem imel srečo, da sem prišel s prvo vožnjo v finale. Dobro, da sem imel s seboj rezervno veslo. V drugo je šlo malo bolje. Vesel sem zmage. Jutri nas čaka še klasika. Zahtevno bo, saj je voda zelo mirna in brez valov, proga bo zelo fizična, sam pa nisem ravno v formi. Potrudil se bom po najboljših močeh. Komaj pa čakam tekmo naslednji teden, ko je tekma v Mezzani, saj je voda zelo visoka, proga je že sama po sebi odlična, zelo tehnična, valovita. Tam pa bom lahko več pokazal tudi v klasiki, ko bom že prišel k močem. Vsi dobri bodo tam, razen Anžeta in Simona. Po najboljših močeh se bom poskušal pripraviti še za naslednji teden," je za uradno spletno stran krovne Zveze izčrpno povedal Žnidarčič.