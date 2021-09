Žnidaršič Svenšek ponovno 16., Fabčič brez težav v osmino finala

"Dal sem vse od sebe in zato sem zelo zadovoljen. To je drugi rezultat, le sekundo slabši od osebnega rekorda, kar je zelo dobro. Dobro sem se odrezal, ponosen pa sem tudi na druge plavalce, saj smo kot velika družina," je mladi slovenski plavalec ocenil današnji nastop.

Na koncu je Žnidaršič Svenšek ponovil dosežek s prve tekme in bil 16. Na startu se je, kot je pozneje sam priznal, pognal celo malo preveč, a je bil vseeno zadovoljen z doseženim. Čas 1:26,66 je drugi najboljši zanj doslej v karieri, s tem je končal na šestem mestu svoje skupine in skupno na 16. v vseh treh skupinah.

Za najmlajšega udeleženca iger v slovenski odpravi, 17-letnega Tima Žnidaršiča Svenška , je bil današnji nastop drugi in zadnji na igrah v Tokiu. V plavalni ekipi so si želeli, da bi odplaval čim boljši čas in morda izboljšal uvrstitev s prve tekme na 50 metrov delfin, čeprav so poudarjali, da je konkurenca v njegovi kategoriji S6 prav v tej disciplini zelo močna.

"Pogovoril sem se s trenerko in povedala je, da sem malo prehitro startal, zato mi je v drugi polovici zmanjkalo moči. Sem pa zadovoljen, ker sem se dobro pripravil, tudi psihično, in sem zato lahko odplaval tak rezultat," je še dodal po zadnji tekmi na igrah.

"Na začetku ga nisem najbolje videla, ker sem startala z njim in sem bila osredotočena, da reagirava na signal. Kar se tiče izvedbe, je povsem dobro odplaval in zdržal do konca. Obrnil je na 40, kar je super, to je prvi rezultat sezone in drugi čas kariere," pa je njegovo plavanje ocenila trenerka Jana Čander.

"Zelo smo zadovoljni, s 50-metrsko disciplino je prebil led. Danes ni bil več tako zakrčen in bolj sproščen. Konkurenca v tem slogu je kar močna, tako da bomo morali zastaviti dobre načrte za naprej," je Tokio 2020 ocenila Čandrova in poudarila, da je to zelo dobra izkušnja za mladega športnika, za katerega je to šele drugo veliko tekmovanje, med drugim pa ga čaka tudi prvi nastop na svetovnem prvenstvu.

V nekaj kilometrov oddaljenem parku Yumenoshima pa je uro pozneje nastop čakal še lokostrelca Dejana Fabčiča. Ta je svojo tretjo paraolimpijsko izkušnjo po letih 2008 in 2016, a prvo lokostrelsko, začel prejšnji teden s solidnim kvalifikacijskim nastopom. Z 20. izhodiščem je za tekmeca dobil Mehičana Samuela Molino.

Optimistične napovedi iz njegovega tabora pred tekmo se se pokazale za upravičene. Fabčič je ne le preskočil prvo oviro, ampak mehiškemu tekmecu ni dovolil, da bi se mu sploh približal.

Za napredovanje je potreboval le tri serije oziroma devet puščic, saj je zmagal s 6:0, zadel tudi štiri desetice in tako ekspresno zapustil danes deževno prizorišče lokostrelskih obračunov.

"Prvi nastop je za mano, zelo sem vesel, potrudil sem se, da sem delal res dobre strele, tako kot sva se z Brino dogovorila. Kot vseskozi pravim, če so dobri streli, so tudi dobri zadetki, in danes so bili dobri zadetki," je po prvem delu naloge pojasnil Fabčič.

"Pogoji so zahtevni, ampak nekaj takšnih tekem v dežju je letos že za njim. Ne bi rekla, da je bila samozavest, ampak odločna izvedba. Držal se je načrta in to se je obrestovalo," pa je bila zadovoljna tudi njegova trenerka Brina Božič.