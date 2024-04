Znova izjemna Janja Garnbret edina v polfinalu osvojila vrh

Janja Garnbret je bila na drugi postaji kitajske turneje v Vudžjangu z osvojenima vrhovoma najboljša že v petkovih kvalifikacijah. V polfinalu se je načakala na nastop, v steno je šla kot zadnja. A je dolgo čakanje ni uspavalo. Korošica je bila znova razred zase in z veliko lahkoto osvojila oprimke, ki so bili za tekmice neosvojljivi. Laura Rogora iz Italije je na drugem mestu segla proti višini 42, kar ji je prineslo plus. Domačinka Žilu Luo je za tretje mesto vpisala dosežek 40+.

"Počutila sem se veliko bolje, kot v kvalifikacijah. Naspano, spočito, aktivirano. Kar zadeva smer, mi je bilo na ogledu jasno praktično vse, ni bilo predela, ki bi me skrbel. Zato sem bila sproščena, to je bilo vidno v mojem plezanju. Uživala sem zelo, hitro sem plezala, nikjer se nisem preveč zatikala oz. iskala rešitev. Forma je takšna, kot smo si želeli. Plezam lahko sproščeno in zdaj si želim, da dobro pripravljenost pokažem tudi v finalu," je polfinalni nastop komentirala Korošica, ki jo jutri čaka zaključek druge tekme letošnje sezone. Garnbretova, ki si je že lani zagotovila olimpijsko vozovnico za Pariz, bo v nedeljo napadala kitajski dvojček zmag, v primeru uspeha pa bo posegla po že 43. rekordni zmagi svetovnega pokala. V torek je sezono odprla z zmago v balvanskem plezanju v Kečiau.