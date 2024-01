Zorman: Če smo že v Kölnu, želimo storiti še ta zadnji korak

Slovenski rokometaši so si z bojevitim in pogumnim pristopom zaslužili obračun za končno 5. mesto proti zasedbi, ki je uvodni del tekmovanja prav tako zaključila na vrhu svoje skupine brez poraza. "Analiza igre tekmeca je pokazala, da gre za spoštovanja vredno reprezentanco. Vemo, da so nekoliko težji in počasnejši od nas, a to za njih ne predstavlja večje ovire. Dobro stojijo na igrišču in imajo natančno razdelano strategijo igre v obe smeri," je Zorman izpostavil največje odlike tokratnega slovenskega nasprotnika.