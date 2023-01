Zorman: Danes sem jezen, na SP bi bil razočaran

Izbrana vrsta slovenskih rokometašev je v pripravah na prihajajoče svetovno prvenstvo odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem z Madžarsko in na domačih tleh kljub dejstvu, da je vodila skoraj celo tekmo, na koncu izgubila. Selektor Uroš Zorman je bil zadovoljen z videnim v prvem polčasu, medtem ko ga je zadnjih deset minut tekme pošteno razjezilo.

"Tako bom rekel: Danes sem jezen, na svetovnem prvenstvu bi bil razočaran. Jaz mislim, da je velika razlika biti razočaran ali pa biti jezen. Dejstvo je, da smo prvi polčas odigrali mogoče celo nad mojimi pričakovanji, mogoče prvih pet minut ni bilo nekega ritma, kjer nas je malo zablokiralo, ostali smo brez sape, ampak boljše danes kot pa na svetovnem prvenstvu," je svoje misli po porazu strnil selektor Uroš Zorman, ki je o tekmi dodal še: "V prvem polčasu smo na trenutke igrali presenetljivo dobro glede na dejstvo, da smo skupaj le nekaj dni, in vseskozi nadzirali Madžare. V uvodnih osmih minutah drugega polčasa smo igrali preveč statično, nato pa znova zagospodarili na igrišču in imeli vajeti igre v svojih rokah do 50. minute. V zaključevanju tekme smo se vrteli kot metuljčki okoli madžarske obrambe. Pred nami je veliko dela, še bolj moramo delati na agresivnosti tako v napadu kot obrambi."

icon-expand Prijateljska tekma: Slovenija - Madžarska FOTO: Damjan Žibert

Slovenija se bo v soboto v Veliki Kaniži znova pomerila z Madžarsko, kar bo tudi zadnja njihova preizkušnja pred odhodom na svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem na Poljskem in Švedskem.

"Želeli smo si zmage, odpreti priprave z zmago, ampak ni se izšlo, moramo povleči čim več pozitivnih stvari. Do 55. minute je bilo res super, hitra igra, ampak na koncu padec koncentracije in treba bo to popraviti. Zelo slaba končnica nas je stala zmage, tudi sam sem naredil veliko napako v teh trenutkih. Do svoje igre sem vedno kritičen, ne glede na zmago ali poraz. Že na naslednji tekmi moram biti boljši, priložnost za to bo že v soboto na Madžarskem," je dejal Aleks Vlah, s sedmimi goli tudi najbolj učinkovit igralec današnje tekme.

icon-expand Aleks Vlah je bil najboljši strelec tekme. FOTO: Damjan Žibert

"Žal nam ni uspelo v rokah zadržati tistega, za kar smo garali 50 minut, ampak vseeno za ta trenutek, kolikor še imamo do prvenstva, mislim, da smo pokazali eno zelo spodobno predstavo, borbeno predstavo. Poudaril sem sedaj že večkrat, da brez borbe, brez srca, Slovenija ne more biti prava in to je bil nek naš interni cilj, ki smo ga dosegli, žal je rezultat izostal, ampak v soboto je nov dan in potem gremo na prvenstvo s to miselnostjo," je tekmo povzel slovenski vratar Urban Lesjak, ki nam je zaupal tudi, kakšno je bilo po porazu vzdušje v slačilnici: "Atmosfera takoj po tekmi je bila taka, kot da smo izgubili neko pomembno tekmo, ker dejansko za krepitev samozavesti je vsaka taka zmaga zelo pomembna, ampak vseeno je treba pogledati video, videti stvari, ki so bile dobre, ugotoviti, kaj je bil tisti prelomni trenutek, ki je tekmo obrnil v korist Madžarov in s to analizo bo potem malce lažje razmišljati o drugih stvareh." 32-letni vratar je razkril tudi, o čem so reprezentanti razmišljali, ko se je poškodoval Blaž Janc: "Prvo vprašanje vseh, ko je Blaž še ležal na tleh, je bilo samo: Koleno? Koleno? Ko je rekel ja, smo bili vsi kar nekako pomirjeni, ker je to stvar, ki boli dva, tri dni, ni pa kritična za njegov nastop na prvenstvu."

icon-expand Prijateljska tekma: Slovenija - Madžarska FOTO: Damjan Žibert

Slovenija bo na SP sicer igrala z nekoliko pomlajeno zasedbo, saj v primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami na seznamu ni več pomembnih članov reprezentance: desnokrilnega rokometaša Gašperja Marguča, krožnega napadalca Mateja Gabra, organizatorjev igre Mihe Zarabca in Staša Skubeta ter vratarja Urha Kastelica, ki okreva po operativnem posegu na kolenu.

Potek svetovnega prvenstva: V prvem delu prvenstva bo sicer nastopilo 32 reprezentanc, razvrščenih v osem skupin. V drugi del se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake izmed njih in bodo združene v štiri nove skupine. Četrtouvrščena ekipa pa bo svoje nastope nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu v Plocku. Slovenijo v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Katovicah najprej čakajo tekme s Savdsko Arabijo (12. januar), Poljsko (14. januar) in Francijo (16. januar). Če se bo Slovenija prebila v drugi del, jo čaka selitev v Krakov. Tam se bo srečala z najboljšo trojico skupine A, v kateri bodo nastopale reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana. V končnico, ki se bo začela s četrtfinalom, iz nadaljnjega skupinskega dela peljeta prvi dve mesti.