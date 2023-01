Zorman dodatno vpoklical Cokana

Slovenska moška članska rokometna reprezentanca se v Ljutomeru pripravlja na svetovno prvenstvo, ki se začenja sredi naslednjega tedna na Poljskem in Švedskem. Tja zagotovo ne bo potoval najmlajši rokometaš na pripravah, 21-letni Peter Šiško, kateremu težave povzroča desno koleno. Levi zunanji rokometaš Gorenja Velenja je imel težave z desnim kolenom že pred reprezentančnimi pripravam. Težave so se na treningih pred dvobojem z Madžari v Ljutomeru začele stopnjevati in mu kljub veliki želji onemogočale normalno treniranje. Šiško se je zato v petek dopoldne poslovil od reprezentančnih soigralcev in zapustil priprave, Rokometna zveza Slovenije pa mu bo z reprezentančno zdravniško službo omogočila vse potrebne detajlne preiskave.

Na četrtkovi tekmi z Madžarsko se je, kot poroča uradna spletna stran RZS, poškodoval še eden izmed nosilcev igre, desnokrilni rokometaš Blaž Janc, ki je prejel močan udarec v koleno. Natančna diagnoza stanja slednjega še ni znana, je pa selektor Zorman zato v reprezentanco vpoklical dodatnega levorokega rokometaša Cokana. Slovenija je namreč (vsaj začasno) na desnem krilu ostala le z Domnom Novakom, do torkovega odhoda na Poljsko pa jo to soboto čaka še zadnji test, na katerem se bo v Veliki Kaniži še v drugo pomerila z Madžarsko. Ta je bila v zaključku četrtkove tekme v Ljutomeru boljša z 28:27.

Cokan je v okviru akcije B-reprezentance z ekipo treniral že pred novim letom v Zrečah, sedaj pa ji bo po najboljših močeh skušal pomagati na treningih v zadnjih štirih dneh do odhoda v Katovice. Obenem se bo 21-letnik potegoval tudi za svoj prvi nastop v dresu Slovenije na velikih tekmovanjih.

Slovenijo sicer v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Katovicah najprej čakajo tekme s Savdsko Arabijo (12. januar), Poljsko (14. januar) in Francijo (16. januar). Najboljše tri izbrane vrste bodo napredovale v glavni del tekmovanja v Krakov, četrtouvrščena pa bo svoje nastope nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu v Plocku.