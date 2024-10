Zorman dodatno vpoklical Ocvirka in Zarabca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na prvem zboru moške reprezentance po uspešnih nastopih na poletnih olimpijskih igrah selektor Uroš Zorman ne bo mogel računati na Mitjo Janca in Aleksa Kavčiča. 21-letni Janc, ki igra na mestu levega in srednjega zunanjega, bo manjkal zaradi poškodbe stegenske mišice, sedem let starejši Kavčič pa bo tokrat po dogovoru s selektorjem reprezentančno akcijo izpustil zaradi družinskih zadev.

Slovenska vrsta se bo to nedeljo zbrala v Zrečah in v okviru novembrske akcije odigrala prvi tekmi na poti do 15. vozovnice na prvenstva stare celine. V četrtek, 7. novembra si bo v velenjski Rdeči dvorani od 18. ure dalje nasproti stala z Litvo. V nedeljo, 10. novembra jo nato v Talinu ob 17. uri po slovenskem času čaka še tekma z Estonijo.