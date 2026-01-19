Zorman: Ferci? So izjemni improvizatorji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenskim rokometašem je v Oslu uspel velik met. Četudi so v Skandinavijo odpotovali v povsem zdesetkani zasedbi, so po uvodnih dveh tekmah pri stoodstotnem izkupičku in z vozovnico v drugi del tekmovanja. Izbranci Uroša Zormana so na uvodni tekmi z 41:40 ugnali Črnogorce, pravo srhljivko pa srečno zaključili na nedeljskem večernem dvoboju s Švico, ko so zaostanek devetih golov preobrnili v zmago z 38:35.

Bor Rozman in Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Pred selitvijo v Malmö na Švedskem, kjer bo potekal del obračunov najboljših ducat ekip, Slovenijo čaka še dvoboj s Ferskimi otoki, ki se na Norveškem počutijo kot doma. Razlog tiči v tem, da jih na tribunah dvorane Unity spremlja okoli šest tisoč glava množica, kar znaša več kot 10 odstotkov populacije te majhne otoške državice v Severnem Atlantskem oceanu. Tam so, zavoljo nastopov rokometašev na Euru, zaustavili vse ne nujne storitve. Svoja vrata je do konca nastopov denimo zaprl tudi parlament.

Ferski navijači, ki so na Norveško delno prispeli s čarterskimi leti, delno pa s križarko, ki je zasidrana v marini v Oslu, jezdijo val evforije. Njihovi rokometaši so jo stopnjevali s tremi točkami z uvodnih dveh tekem. Nastope so začeli z neodločenim izidom proti Švici (28:28), ki so ga izvlekli v zadnjih sekundah, v nedeljo pa s 37:24 nadigrali Črno goro.

"Česa spektakularnega nimamo za pričakovati. Upam samo, da pridemo v manj infarktno končnico," so bile prve želje slovenskega selektorja na ponedeljkovem druženju z novinarji. Medtem ko so Slovenci že uvrščeni v drugi del tekmovanja v švedskem Malmöju, morajo ne glede na razplet obračuna med Švico in Črno goro (18.00) Ferci osvojiti vsaj točko za zanesljivo napredovanje, a si tako kot Slovenci želijo dveh za nadaljevanje poti proti Švedski.

Seveda pa si vsi v slovenski vrsti želijo, da tokrat ne bo treba trpeti, se reševati in v končnico priti pod stresom. Za kaj takega pa bo treba bolje začeti dvoboj proti ekipi, ki bo imela v jadrih tudi polne tribune svojih navijačev.

"Za pravega športnika je to zgolj dodaten motiv. Vsi so proti tebi, a mislim, da imamo prave igralce, ki se bodo znali s tem spopasti. Je pa treba pohvaliti tudi naše navijače, ki so tu od prve tekme. V lepem številu so prepotovali to dolgo pot in nas bodrijo. Vsem bi se rad zahvalil za podporo," je okoli 100 glasnih slovenskih navijačev, katerih del je z glasnimi vzkliki "Kdor ne skače ni Sloven'c, hej, hej, hej!" slovensko reprezentanco po dvoboju s Švico pričakal tudi pred reprezentančnim hotelom, pohvalil Zorman.

Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik

Ferce vidi kot simpatične, a izredno hitre ter kakovostne igralce. "So eksplozivni, mladi, hitri. Ta njihova igra sedem na šest je res nekaj fascinantnega, igrajo jo od prve sekunde in ne kot druge ekipe zgolj po potrebi," je ključni izziv torkove tekme izpostavil selektor.

