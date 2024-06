Zorman in Adžić predstavila seznama za olimpijske igre

Presenečenj na samem seznamu ni. Selektor bo v Francijo odpeljal preizkušene moči, ki so si na olimpijskem turnirju v Nemčiji po porazu proti Nemčiji ter zmagah proti Paragvaju in Črni gori izborile prvi nastop na OI. Ženske bodo priprave sicer začele 1. julija na Rogli, že prej pa bodo reprezentantke v Ljubljani skupaj delale po individualnem programu. Na Rogli bodo 9. julija odigrale pripravljalno tekmo za zaprtimi vrati proti Madžarski, 13. julija pa bodo še enkrat tekmice Madžarke, tokrat v Györu. Zadnja tekma pred OI bo 17. julija proti Braziliji na Kodeljevem. V Pariz bodo odpotovale 20. julija.

Varovanke Dragana Adžića se bodo ob svojem krstnem nastopu na olimpijskih igrah najprej pomerile proti Danski, nato pa v skupinskem delu sledijo še dvoboji proti Južni Koreji (28. 7.), Nemčiji (30. 7.), Norveški (1. 8.) in Švedski (3. 8.). Slovenke so se znašle v zelo zahtevni skupini s tremi favoriziranimi predstavnicami iz severne Evrope. Kljub temu Črnogorec na slovenski klopi verjame, da se lahko s seznamom, ki ga je obelodanil na današnji novinarski konferenci, zoperstavijo vsem tekmicam. "Najbolj pomembno je, da so igralke zdrave. To je zasedba, ki je opravila celoten cikel do olimpijskih iger. Prepričan sem, da so vse igralke od uvrstitve na olimpijske igre v polnem pogonu zanje. Imamo zelo zahtevno skupino, zato moramo biti v določenih stvareh bolj konkurenčni kot doslej. Imamo prostor za napredek, smo samozavestni in verjamem v uspešen prvi slovenski nastop na OI," je uvodoma dejal Adžić.

Moška reprezentanca se bo zbrala 22. junija v Kranjski Gori, kjer bo opravila tudi večji del priprav. Prva pripravljalna tekma jo čaka 8. julija proti Egiptu v Celju, nato pa 13. julija še proti Madžarski, prav tako v Györu. Po nadaljevanju priprav 22. julija sledi odhod na prizorišče OI, kjer bodo varovanci Uroša Zormana dan kasneje igrali še za javnost verjetno zaprto pripravljalno tekmo proti Franciji. Slovenci imajo z nastopi na OI več izkušenj. Pariški boji bodo četrti v zgodovini, potem ko je Slovenija nastopila že v Sydneyju 2000, Atenah 2004 ter Riu de Janeiru 2016. Za nekaj igralcev in tudi selektorja Zormana to ne bo prvi olimpijski ples, a zato nič kaj manj pomemben.

Na seznamu zato ni večjih presenečenj, a znova preglavice povzročajo poškodbe. Na seznamu ni organizatorja igre Barcelone Domna Makuca (križna vez), tudi številni drugi imajo težave. "Domen še ni pripravljen. Ne bi bilo pošteno do njega, da se zdaj nanj pritiska. Dean Bombač in Miha Zarabec sta na bolniški. Kaže na to, da bi lahko bila pripravljena do priprav. Zarabec ima pregled pri specialistu za ramena, Klemen Ferlin ima težave z ahilovo tetivo, Gašper Marguč do danes še ni stopil na igrišče, Nik Henigman pa je še v procesu okrevanja in naj bi bil do začetka priprav 100-odstoten. Kar se tiče izbora igralcev, imamo ogromno problemov, a tega smo vajeni. Do 22. junija imamo še nekaj časa. Bomo videli, kaj nam bo ta čas prinesel. Upam, da bo ta spisek ostal, kakršen je," je o poškodbah v svojem slogu dejal Zorman.

Slovenci bodo prvo tekmo na OI odigrali proti Španiji, nato pa Zormanove varovance čakajo še obračuni s Hrvati (29. 7.), Švedi (31. 7.), Japonci (2. 8.) in Nemci (4. 8.). Skupina je vsekakor zahtevna, a predstavlja pravšnji izziv za slovensko zasedbo, ki je doslej najvišje posegla do četrtfinala v Sydneyju in Riu.