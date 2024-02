Zorman in Adžić razkrila adute za olimpijske kvalifikacije

Selektorja članskih rokometnih reprezentanc Uroš Zorman in Dragan Adžić sta na današnji novinarski konferenci v Muzeju bančništva Slovenije predstavila seznama igralcev in igralk za kvalifikacijska turnirja za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Adžić tudi za kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo 2024.

Moška reprezentanca se bo med 14. in 17. marcem v španskem Granollersu pomerila s Španijo, Brazilijo in Bahrajnom, ženska pa med 11. in 14. aprilom v nemškem Neu Ulmu z Nemčijo, Črno goro in Paragvajem. Na obeh turnirjih bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti. Na seznamu Uroša Zormana ni večjih presenečenj, pod zastavo je poklical svoja najmočnejša "rokometna orožja". Od prvokategornikov bo v predmestju Barcelone manjkal že dlje časa poškodovani Domen Makuc, v primerjavi z nedavnim evropskim prvenstvom v Nemčiji, kjer so slovenski rokometaši zasedli šesto mesto, pa je na njegovem seznamu tudi Blaž Janc, ki je januarsko celinsko tekmovanje izpustil zaradi zdravstvenih težav.

Na širšem seznamu je prvič tudi njegov brat Mitja Janc, pa Vid Cokan, Uroš Knavs in Vid Miklavec ter nekateri povratniki, kot so Matej Gaber, Staš Skube, Urh Kastelic, Miha Žvižej, ... Slovenski igralci si bodo na marčevskem turnirju na Pirenejskem polotoku skušali izboriti četrti nastop na poletnih olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016. Na Zormanovem seznamu so vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin, Urh Kastelic, Urban Lesjak in Miljan Vujović, krilni igralci Tim Cokan, Blaž Janc, Staš Slatinek Jovičič, Uroš Knavs, Tilen Kodrin, Gašper Marguč in Domen Novak, zunanji igralci Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Timotej Grmšek, Gašper Horvat, Mitja Janc, Aleks Kavčič, Tadej Kljun, Grega Krečič, Borut Mačkovšek, Vid Miklavec, Staš Skube, Tilen Strmljan, Peter Šiško, Aleks Vlah in Miha Zarabec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Jernej Drobež, Matej Gaber, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Miha Žvižej.

Uroš Zorman, selektor slovenskih rokometašev, je obelodanil seznam kandidatov za nastop na bližajočem se kvalifikacijskem turnirju za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

Druga kvalifikacijska turnirja bosta v Hannovru in Tatabanyi. V Nemčiji bodo poleg domače reprezentance nastopile še Alžirija, Hrvaška in Avstrija, na Madžarskem pa Norveška, Portugalska in Tunizija. Na olimpijske igre so se že uvrstili Francija (gostiteljica), Danska (svetovna prvakinja), Japonska (zmagovalka azijskih kvalifikacij), Argentina (južnoameriška prvakinja), Švedska (najvišje uvrščena reprezentanca evropskega prvenstva brez mesta na olimpijskih igrah) in Egipt (afriški prvak). Rokometašice v boj za EP Slovenske rokometašice bodo na Bavarskem naskakovale svoj prvi olimpijski nastop. Pred tem jih čakata še dve kvalifikacijski tekmi s Francijo za EP 2024 – 29. februarja se bodo v Velenju pomerile s Francozinjami, 3. marca pa z njimi vnovič na povratni tekmi v Orleansu. Tik pred odhodom v Nemčijo se bodo 4. aprila pomerile z Latvijkami v gosteh, 7. aprila pa še z Italijankami v Ljubljani.

